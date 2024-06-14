Soğuk Savaş Sürüyor mu? Sabancı Gelini Nazlı Sabancı'yla Küs Olan Kardeşinden Manidar Paylaşım!
Soğuk Savaş Sürüyor mu? Sabancı Gelini Nazlı Sabancı'yla Küs Olan Kardeşinden Manidar Paylaşım!
Cemiyet hayatının en popüler çiftleri arasına giren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı magazinin de gözdesi haline geldi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve kombinleriyle sıkça konuşulan Zeynep Nazlı Sabancı'yı bu sefer gündeme getiren ise küs oldukları bilinen kardeşinin manidar bulunan paylaşımları oldu.
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10 Ekim 2021 tarihinde Çırağan Sarayın'da dillere destan düğün yapan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, cemiyet hayatının dikkat çekenleri arasına çoktan girmiş durumda.
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Masalsı düğün törenin ardından sosyal medya takipçileri hızla artan Nazlı Sabancı'nın her adımı yakından takip edilir oldu.
Kendisi bir yandan kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla yedikleri içtikleri ayrı gitmeyip sürekli beraber gezmelere gittiği için konuşulurken bir yandan da kombinleriyle eleştiri yağmuruna tutuluyor.
Nazlı Sabancı ailesiyle yaşadıklarıyla da epey merak uyandırıyor. Belki bilenleriniz vardır, Sabancılar'ın büyük gelini Nazlı ve kardeşi Hazal Uytun sosyal medyada birbirlerini engellemişlerdi.
"blogyagmuru3" paylaşımından öğrendiğimiz bu haberin ardından bir başka iddia daha ortaya atılmıştı. Nazlı Sabancı ve annesinin, kardeşi Hazal'dan utandığı için onu hiçbir ortama sokmadıkları söylenmişti.
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Bu arada kız kardeşi Hazal Uytun'un sadece Nazlı Sabancı'yı engellememiş aynı zamanda annesi ve 2 teyzesini de her yerden silmiş, o dönem bu iddia büyük ses getirmişti.
Bu iddiaların ardından yaptığı göndermeli paylaşımlarla dedikoduları güçlendiren türden paylaşımlar yapan Uytun'un "Kötü günler belki unutulur ama kimin el vermediğini her gün hatırlıyorum." paylaşımı gündem yaratmıştı.
Aylardır rafa kaldırılan bu küslük cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Yerinde duramayan Hazal Uytun'dan yeni bir paylaşım geldi.
İlhan Çevik'in paylaşımına göre; Hazal Uytun'un son hikayesinde küs olduğu kardeşi Nazlı Sabancı'ya gönderme olduğu düşüldü.
Konfüçyus'un bir sözünü paylaşan Uytun'un "En tehlileki insanlar, büyük makamlara gelmiş küçük insanlardır..." yazılı paylaşımı yine soğuk rüzgarlar hissettirdi.
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