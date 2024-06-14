Soğuk Savaş Sürüyor mu? Sabancı Gelini Nazlı Sabancı'yla Küs Olan Kardeşinden Manidar Paylaşım!

Cemiyet hayatının en popüler çiftleri arasına giren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı magazinin de gözdesi haline geldi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve kombinleriyle sıkça konuşulan Zeynep Nazlı Sabancı'yı bu sefer gündeme getiren ise küs oldukları bilinen kardeşinin manidar bulunan paylaşımları oldu.