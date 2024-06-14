Avukat Feyza Altun, Dilan Polat'ın Yokluluğunu Aratmayarak Ekranlara Tüküren Nez Demir'in Çıkışını Affetmedi!
Avukat Feyza Altun, Dilan Polat'ın Yokluluğunu Aratmayarak Ekranlara Tüküren Nez Demir'in Çıkışını Affetmedi!
Yakınlarının umutla beklediği Dilan ve Engin Polat'ın son duruşmasında da ikili tahliye edilmedi. Bunun üzerine sert tepki gösteren fenomen Nez Demir ise başta Avukat Feyza Altun olmak üzere birçok isme tükürerek sert sözler söyledi. Fenomen davalarıyla yakından ilgilenen Altın ise kendisine gelen oklara sessiz kalmayarak had bildirdi!
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Önceki gün, 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat ile içerdeki diğer yakınlarının davası görüldü.
Sadece Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu'nun tahliye edilmesinin ardından gözler Dilan Polat'a çevrildi. Savcının Dilan'ın tahliye isteğiyse Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Bu yaşanların ardından tepki gösteren ilk isim ise Nez Demir oldu.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Nez Demir de Polatgiller'den sonra başlatılan fenomen davası kapsamında yakın mercek altına alınmış ve mal varlıklarına el konmuştu. Dilan'la arası bozulan fenomenin "arkadaş kurbanıyım" isyanı da gündem olmuştu.
Bir dönem Dilan Polat'la sıkı fıkı arkadaş olan Demir, evine dönemeyen eski dostunun haberini aldıktan sonra sosyal medya üzerinden öfke kustu adeta.
Canlı yayın anında epey sinirlenen Demir, tıpkı arkadaşı Dilan Polat gibi ekranlara tükürerek Seher Sultan ve Avukat Feyza Altun'u ağır sözler söyledi.
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Son dönemdeki davalarla birçok fenomenin korkulu rüyası olan Feyza Altun'dan kendisine hakaret eden Nez Demir'e de cevap gecikmedi.
Nez Demir'i topa tutmaya devam eden Altun, fenomenin yıllar önce yayınladığı Vine videolarını paylaşarak şu notu düştü: "Yahu siz kimsiniz ki biz adımızı sizinle duyuracağız. Sen 2016’da vine videosu çekerken, ben @tedxistanbul ‘da 3000 kişi önünde konuşma yapıyordum. İlk kitabımı yazmıştım. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz. Siz benim sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz. Sen kimsin senin sıran gelecek diye beni tehdit ediyor hakaret ediyorsun."
"Şimdi Nez sağda solda “suçsuz” nidaları atmaya başlamış" diyen Feyza Altun eski paylaşımları da tek tek ortaya döktü.
Ayrıca takipçilerinden de Nez Demir hakkında ne biliyorlarsa onları duymak istediğini belirten Altun adeta kolları sıvadı.
Engin ve Dilan Polat'ın vergi kaçırma suçundan beraat ettiklerini söyleyen Nez Demir'in paylaşımına da "cehalet" vurgusu yaptı.
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Bu sefer de sessiz kalmayan Nez Demir'den Feyza Altun'a bir cevap geldi.
Bunlarla da yetinmeyen Nez Demir bir de üstüne Instagram hesabından videolar çekip attı.
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Nez Demir'in paylaşımlarından sonra yeniden atağa geçen avukat Feyza Altun da hiç acımadı desek yeridir...
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Nez Demir, son paylaşımında ise "bir anlık öfke ile fevri davrandığını" söyleyerek Feyza Altun'dan özür dilediğini açıkladı.
Altun ise kendisinden özür dileyen sosyal medya fenomeninin paylaşımını "Sakın beni tehdit etmeye kalkmayın. Sakın bana hakaret etmeyin" notuyla yeniden paylaştı.
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