Avukat Feyza Altun, Dilan Polat'ın Yokluluğunu Aratmayarak Ekranlara Tüküren Nez Demir'in Çıkışını Affetmedi!

Yakınlarının umutla beklediği Dilan ve Engin Polat'ın son duruşmasında da ikili tahliye edilmedi. Bunun üzerine sert tepki gösteren fenomen Nez Demir ise başta Avukat Feyza Altun olmak üzere birçok isme tükürerek sert sözler söyledi. Fenomen davalarıyla yakından ilgilenen Altın ise kendisine gelen oklara sessiz kalmayarak had bildirdi!