Tahliye Edildikten Sonra İlk Kez Görüntülenen Sıla Doğu Kardeşi Dilan'ın Adını Haykırarak Ağladı!

Aylardır hepimizin yakından takip ettiği Dilan Polat ve Engin Polat'ın geçtiğimiz gün yapılan duruşması sonucu Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Gazete Magazin'in özel haberine göre, aylar sonra ilk kez görüntülenen Sıla Doğu 'Dilan' diye haykırarak ağladı.