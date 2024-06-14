Tahliye Edildikten Sonra İlk Kez Görüntülenen Sıla Doğu Kardeşi Dilan'ın Adını Haykırarak Ağladı!
Tahliye Edildikten Sonra İlk Kez Görüntülenen Sıla Doğu Kardeşi Dilan'ın Adını Haykırarak Ağladı!
Aylardır hepimizin yakından takip ettiği Dilan Polat ve Engin Polat'ın geçtiğimiz gün yapılan duruşması sonucu Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Gazete Magazin'in özel haberine göre, aylar sonra ilk kez görüntülenen Sıla Doğu 'Dilan' diye haykırarak ağladı.
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Dilan Polat ve Engin Polat'la beraber birçok yakınları kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 4 Kasım'da tutuklanmıştı.
Bu isimler arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da vardı. Aylardır anbean takip edilen davada geçtiğimiz gün yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Polatgiller davasında aylar sonra gelen tahliyeyle beraber Sıla ve Can kardeşler serbest bırakıldı.
Gazete Magazin'den Kerim Kılınç ve Mustafa Ağdağ'ın özel haberine göre; abla Sıla Doğu sabahın erken saatlerinde tahliye edildi. aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Gözyaşları içinde tahliye olan Sıla kardeşi Dilan Polat'ın adını haykırarak sinir krizi geçirdi. "Dilan" diyerek ağlayan Sıla Polat'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
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