Farah Zeynep Abdullah Twitter'da Beğenilerin Artık Gözükmediğini Fark Edince Tepkisiz Kalamadı!

Son dönemlerde adını daha sık duymaya başladığımız Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemimizde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu sefer de X’in (Twitter) yeni güncellemesiyle beğenilerin artık gözükmemesi üzerine tepki gösterdi.