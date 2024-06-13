Farah Zeynep Abdullah Twitter'da Beğenilerin Artık Gözükmediğini Fark Edince Tepkisiz Kalamadı!
Farah Zeynep Abdullah Twitter'da Beğenilerin Artık Gözükmediğini Fark Edince Tepkisiz Kalamadı!
Son dönemlerde adını daha sık duymaya başladığımız Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemimizde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu sefer de X’in (Twitter) yeni güncellemesiyle beğenilerin artık gözükmemesi üzerine tepki gösterdi.
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Rol aldığı her yapımda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Farah Zeynep Abdullah magazin gündeminin sabit isimleri arasında yer almış durumda.
Bergen, Masumlar Apartmanı, Bihter ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda boy göstermesinden sonraki goygoylarla beraber biyografi filmi denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan ünlü oyuncu sadece oyunculuğuyla da öne çıkmıyor.
Kendisi aynı zamanda her polemiğin altından çıkmasıyla da epey meşhurlaştı. Gündeme dair hiçbir konuda sessiz kalmayan ünlü oyuncudan yeni bir atak geldi.
X eski ve bilinen adıyla Twitter'ı satın alan Elon Musk, geçtiğimiz gece yeni bir güncellemenin olduğunu açıkladı.
Yapılan güncellemeyle beraber kullanıcılar artık diğer kullanıcılarını beğendiği paylaşımları görüntüleyemiyor.
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Konulara bir anda tepki göstermesine alışkın olduğumuz Farah Zeynep Abdullah, söz konusu güncellemeyi de birçok kişi gibi "çok saçma" buldu!
Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter (X) hesabından gösterdiği tepkisini de buraya bırakıyoruz:
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