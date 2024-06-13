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Rapçi Murda Hollanda'daki TikTok Kullanıcısının "Ne İş Yapıyorsunuz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Afallattı!

Rapçi Murda Hollanda'daki TikTok Kullanıcısının "Ne İş Yapıyorsunuz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Afallattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.06.2024 - 15:13

Son dönemlerin en popüler rapçilerinden biri olan Murda Hollanda'da bir TikTok kullanıcısının videosunda yer aldı. Arabasıyla dikkat çeken Murda kendisine sorulan 'Ne iş yapıyorsunuz?' sorusuna verdiği cevapla herkesi büyük afallattı.

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2020 yılında çıkarıp tüm müzik listelerini adeta kasıp kavuran AYA şarkısı ile hayatımıza bomba gibi giriş yapan Murda her şarkısıyla dillere pelesenk olmaya devam ediyor.

2020 yılında çıkarıp tüm müzik listelerini adeta kasıp kavuran AYA şarkısı ile hayatımıza bomba gibi giriş yapan Murda her şarkısıyla dillere pelesenk olmaya devam ediyor.

Son dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Murda kendi şarkılarıyla gündem olduğu kadar Hadise'yle olan sahne performansları ve düetleriyle de çok konuşuluyor.

Son dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Murda kendi şarkılarıyla gündem olduğu kadar Hadise'yle olan sahne performansları ve düetleriyle de çok konuşuluyor.

Hollanda doğumlu Murda lakabıyla tandığımız Önder Doğan'ın bu sefer başka bir konuyla öne çıktı. Popüler rapçi, bir TikTok kullanıcısı tarafından Hollanda sokaklarında lüks aracıyla görüntülendi.

Hollanda doğumlu Murda lakabıyla tandığımız Önder Doğan'ın bu sefer başka bir konuyla öne çıktı. Popüler rapçi, bir TikTok kullanıcısı tarafından Hollanda sokaklarında lüks aracıyla görüntülendi.

TikTok videosu çeken kişi Murda'ya ne iş yaptığını sordu. Ünlü rapçinin düşünmeden verdiği "uyuşturucu satıcısıyum" cevabı duyanları şaşkına çevirdi.

TikTok videosu çeken kişi Murda'ya ne iş yaptığını sordu. Ünlü rapçinin düşünmeden verdiği "uyuşturucu satıcısıyum" cevabı duyanları şaşkına çevirdi.

Ardından konu hakkında detaylı soruların geldiğini fark eden Murda "Ben sanatçıyım dostum" diyerek şaka yaptığını belirtti.

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Sosyal medya kullancılarından gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:

Sosyal medya kullancılarından gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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