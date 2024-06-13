Serdar Ortaç, Borç Batağına Girip WhatsApp Grubunda Çare Aradığı İddialarını Yalanladı!
Serdar Ortaç, Borç Batağına Girip WhatsApp Grubunda Çare Aradığı İddialarını Yalanladı!
Borç batağına girdiği bunun üzerine 300 kişilik bir WhatsApp grubu kurarak, dostlarından borç istediği konuşulan Serdar Ortaç sosyal medya hesabından jet hızıyıla açıklama yaptı.
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Sayısız şarkısıyla Türkçe pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç son dönemlerde yaşadığı alkol sorunları yüzünden gündeme oturuş durumda.
Konserlerinde şarkı sözlerini unutup ayakta dahi duramadığı kaydedilen ünlü şarkıcının bu halleri dinleyicilerinin büyük tepkisini çekmişti.
Uzun yıllardır MS hastalığıyla da mücadele ettiği bilinen Ortaç, geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını, temiz bir sayfa açtığını da açıklamıştı.
Tüm bunların yanında bir de kumara olan düşkünlüğüyle nam salan Serdar Ortaç'ın şu sıralar maddi sıkıntı yaşadığı da biliniyor. Takvim gazetesinin haberine göre, maddi konuda zor bir dönemden geçen ünlü şarkıcının yakın çevresinden para istediği öne sürüldü.
500 bin TL'lik borcu yüzünden eşinden, dostundan, arkadaşlarından oluşan WhatsApp'tan epey kalabalık bir grup kurduğu öne sürülen ünlü şarkıcının mesajını alanlar "Ortaç'ın telefonu ele mi geçirildi?" diye düşünmüşler.
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Söz konusu haberlerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç iddiaları direkt yalandı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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