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Serdar Ortaç, Borç Batağına Girip WhatsApp Grubunda Çare Aradığı İddialarını Yalanladı!

Serdar Ortaç, Borç Batağına Girip WhatsApp Grubunda Çare Aradığı İddialarını Yalanladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.06.2024 - 12:49

Borç batağına girdiği bunun üzerine 300 kişilik bir WhatsApp grubu kurarak, dostlarından borç istediği konuşulan Serdar Ortaç sosyal medya hesabından jet hızıyıla açıklama yaptı.

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Sayısız şarkısıyla Türkçe pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç son dönemlerde yaşadığı alkol sorunları yüzünden gündeme oturuş durumda.

Sayısız şarkısıyla Türkçe pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç son dönemlerde yaşadığı alkol sorunları yüzünden gündeme oturuş durumda.

Konserlerinde şarkı sözlerini unutup ayakta dahi duramadığı kaydedilen ünlü şarkıcının bu halleri dinleyicilerinin büyük tepkisini çekmişti.

Konserlerinde şarkı sözlerini unutup ayakta dahi duramadığı kaydedilen ünlü şarkıcının bu halleri dinleyicilerinin büyük tepkisini çekmişti.

Detayları da bu haberimizde vermiştik:

Uzun yıllardır MS hastalığıyla da mücadele ettiği bilinen Ortaç, geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını, temiz bir sayfa açtığını da açıklamıştı.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla da mücadele ettiği bilinen Ortaç, geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını, temiz bir sayfa açtığını da açıklamıştı.

Merak edenleri de bu içeriğimize alabiliriz:

Ancak yine olanlar da oldu tabi...

Tüm bunların yanında bir de kumara olan düşkünlüğüyle nam salan Serdar Ortaç'ın şu sıralar maddi sıkıntı yaşadığı da biliniyor. Takvim gazetesinin haberine göre, maddi konuda zor bir dönemden geçen ünlü şarkıcının yakın çevresinden para istediği öne sürüldü.

Tüm bunların yanında bir de kumara olan düşkünlüğüyle nam salan Serdar Ortaç'ın şu sıralar maddi sıkıntı yaşadığı da biliniyor. Takvim gazetesinin haberine göre, maddi konuda zor bir dönemden geçen ünlü şarkıcının yakın çevresinden para istediği öne sürüldü.

500 bin TL'lik borcu yüzünden eşinden, dostundan, arkadaşlarından oluşan WhatsApp'tan epey kalabalık bir grup kurduğu öne sürülen ünlü şarkıcının mesajını alanlar "Ortaç'ın telefonu ele mi geçirildi?" diye düşünmüşler.

500 bin TL'lik borcu yüzünden eşinden, dostundan, arkadaşlarından oluşan WhatsApp'tan epey kalabalık bir grup kurduğu öne sürülen ünlü şarkıcının mesajını alanlar "Ortaç'ın telefonu ele mi geçirildi?" diye düşünmüşler.

Habere göre; çareyi ses kaydı atmakta bulan Ortaç'ın 'İnanmıyorlar benim olduğuma o yüzden sesli mesaj atıyorum. 5'er 5'er toplayacağım herkesten, 500 Bin TL borcu ödeyeceğim.' dediği iddia edildi.

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Söz konusu haberlerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç iddiaları direkt yalandı.

Söz konusu haberlerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç iddiaları direkt yalandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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