Babalık Davası Açılan Hacı Sabancı İddiayı Yalanlayınca Eşi Nazlı ve Annesi Arzu Sabancı Eğlenmeye Gitti!
Babalık Davası Açılan Hacı Sabancı İddiayı Yalanlayınca Eşi Nazlı ve Annesi Arzu Sabancı Eğlenmeye Gitti!
Önceki gün Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı epey çalkaladı. Babalık davası haberlerinin yalanlaması üzerine Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı ve annesi Arzu Sabancı'nın beraber eğlendiği anlar gözlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz gün Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğulları olan Hacı Sabancı hakkında oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Oda TV'nin özel haberine göre; F.D. isimli bir kadın 2010-11 yılları arasında sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığını, bir de 2 Şubat 2021 tarihinde bir erkek bebeğinin dünyaya geldiğini öne sürdü. Söz konusu kadın Hacı Sabancı’ya babalık davası açtı.
Yaşananlardan sonra gözler elbette Hacı Sabancı'nın eşi ve kızının annesi Nazlı Sabancı ile annesi Arzu Sabancı'ya çevrildi.
Son dönemde sürekli beraber tatillere çıkan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Nazlı ve Arzu Sabancı'nın konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
Sevilen gelin ve kayınvalide, söz konusu iddiaların yalanlanmasından sonra kendilerini dışarıya attı. İkili, cemiyet hayatının tanınan simalarından Melis Ağazat'ın, Şebnem Çapa'nın ve Güneş Sertkaya'nın doğum gününe katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin-kaynana yaşananlar sonrası ele güne karşı eğlenerek cevap verirken alttan alta "keyifler yerinde" mesajını da iletti.
Yağmur Çevik, Instagram sayfası "@blogyagmuru" üzerinden Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın eğlendiği anları şu şekilde paylaştı:
Arzu ve Nazlı Sabancı eğlenceli bir akşamın ardından bu sabah da geçtiğimiz haftalarda anneanne olan Demet Sabancı Çetindoğan'ın torunu Yasemin'in özel gününde hazır bulundular.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın