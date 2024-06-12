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Babalık Davası Açılan Hacı Sabancı İddiayı Yalanlayınca Eşi Nazlı ve Annesi Arzu Sabancı Eğlenmeye Gitti!

Babalık Davası Açılan Hacı Sabancı İddiayı Yalanlayınca Eşi Nazlı ve Annesi Arzu Sabancı Eğlenmeye Gitti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.06.2024 - 18:29

Önceki gün Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı epey çalkaladı. Babalık davası haberlerinin yalanlaması üzerine Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı ve annesi Arzu Sabancı'nın beraber eğlendiği anlar gözlerden kaçmadı.

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Geçtiğimiz gün Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğulları olan Hacı Sabancı hakkında oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz gün Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğulları olan Hacı Sabancı hakkında oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Oda TV'nin özel haberine göre; F.D. isimli bir kadın 2010-11 yılları arasında sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığını, bir de 2 Şubat 2021 tarihinde bir erkek bebeğinin dünyaya geldiğini öne sürdü. Söz konusu kadın Hacı Sabancı’ya babalık davası açtı.

Oda TV'nin özel haberine göre; F.D. isimli bir kadın 2010-11 yılları arasında sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığını, bir de 2 Şubat 2021 tarihinde bir erkek bebeğinin dünyaya geldiğini öne sürdü. Söz konusu kadın Hacı Sabancı’ya babalık davası açtı.

Haberlerin kısa süre içinde yayılmasıyla beraber kafalarda soru işaretleri oluşurken Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu jet hızıyla devreye girdi.

Müvekkili Hacı Sabancı'nın bir iftirayla karşı karşıya olduğunu açıklayan avukat, iftiraların amacının ne olduğunu bildiklerini ve sessiz kalmayacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Yaşananlardan sonra gözler elbette Hacı Sabancı'nın eşi ve kızının annesi Nazlı Sabancı ile annesi Arzu Sabancı'ya çevrildi.

Yaşananlardan sonra gözler elbette Hacı Sabancı'nın eşi ve kızının annesi Nazlı Sabancı ile annesi Arzu Sabancı'ya çevrildi.

Son dönemde sürekli beraber tatillere çıkan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Nazlı ve Arzu Sabancı'nın konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Son dönemde sürekli beraber tatillere çıkan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Nazlı ve Arzu Sabancı'nın konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Sevilen gelin ve kayınvalide, söz konusu iddiaların yalanlanmasından sonra kendilerini dışarıya attı. İkili, cemiyet hayatının tanınan simalarından Melis Ağazat'ın, Şebnem Çapa'nın ve Güneş Sertkaya'nın doğum gününe katıldı.

Sevilen gelin ve kayınvalide, söz konusu iddiaların yalanlanmasından sonra kendilerini dışarıya attı. İkili, cemiyet hayatının tanınan simalarından Melis Ağazat'ın, Şebnem Çapa'nın ve Güneş Sertkaya'nın doğum gününe katıldı.
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Gelin-kaynana yaşananlar sonrası ele güne karşı eğlenerek cevap verirken alttan alta "keyifler yerinde" mesajını da iletti.

Gelin-kaynana yaşananlar sonrası ele güne karşı eğlenerek cevap verirken alttan alta "keyifler yerinde" mesajını da iletti.

Yağmur Çevik, Instagram sayfası "@blogyagmuru" üzerinden Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın eğlendiği anları şu şekilde paylaştı:

Arzu ve Nazlı Sabancı eğlenceli bir akşamın ardından bu sabah da geçtiğimiz haftalarda anneanne olan Demet Sabancı Çetindoğan'ın torunu Yasemin'in özel gününde hazır bulundular.

Arzu ve Nazlı Sabancı eğlenceli bir akşamın ardından bu sabah da geçtiğimiz haftalarda anneanne olan Demet Sabancı Çetindoğan'ın torunu Yasemin'in özel gününde hazır bulundular.

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