Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses İkizleri Ayel ile Emir'in Birbirinden Tatlı Hallerini Paylaştı
Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses İkizleri Ayel ile Emir'in Birbirinden Tatlı Hallerini Paylaştı
Geçtiğimiz ocak ayında ikiz oğullarını kucağına alan Yasemin Tatlıses yanlarından ayrılmadığı bebişleriyle birbirinden tatlı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İkizlerin yeni fotoğraf ve videolarıysa görenlerin gözlerinden kalpler çıkardı!
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Bir dönem tarzı ve şarkılarıyla konuştuğumuz İdo Tatlıses, artık 2017 yılında gönlünü kaptırdığı Yasemin Şefkatli'yle olan evliliğiyle gündemde.
2021 yılında nikah masasına oturan Yasemin ve İdo Tatlıses çifti "güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" diyerek verdikleri bebek müjdesiyle tüm sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Babalarına büyük bir jest yaparak bebeklerine İbrahim Ayel ile Sinan Emir isimlerini veren popüler çift 22 Ocak Pazartesi günü ikizlerini kucaklarına almıştı.
Bebeklerini dünyaya getiren Yasemin Tatlıses'e anneliğin çok yakıştığını da söylemeden geçmemek gerek. Ünlü güzel oğullarıyla olan eğlenceli anlarıyla sosyal medyayı kalplere boğmaya devam ediyor.
Oğullarıyla inanılmaz keyifli anlar geçirdiğine şahit olduğumuz Yasemin Tatlıses geçtiğimiz günlerde günaydın dansı yaptığı anlarla görenleri epey gülümsetmişti.
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İdo Tatlıses ve bebişleriyle çok tatlı bir aile olan ünlü güzel yine sosyal medya paylaşımlarıyla gözlerimizden kocaman kalpler çıkardı adeta.
Oğullarından birinin kardeşinin ayağını ısırmaya çalıştığı bir kareyi "İkiz Sorunsalı" yazarken bizlerde de ekranı ısırma isteği uyandırdı.
Yasemin Tatlıses bir de bu karelerin üzerine takipçilerini tatlılığa boğmaya devam ederek yeni bir video yayınladı. İkizleriyle eğlenceli vakit geçiren çiçeği burnunda anne Yasemin'in o anları büyük beğeni topladı.
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