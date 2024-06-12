Polatgiller Dosyasıyla Yakından İlgilenen Gazeteci Murat Ağırel Kendisini Tehdit Edenlere Çok Sert Çıktı!
Polatgiller Dosyasıyla Yakından İlgilenen Gazeteci Murat Ağırel Kendisini Tehdit Edenlere Çok Sert Çıktı!
Başta kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçtan tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat ailesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Gazeteci Murat Ağırel tehdit edildiğini ve evine kadar ulaşıldığını itiraf ederken bir yandan da 'Ailemden uzak durun, içinizden geçerim..' diyerek sert çıktı!
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Bir dönem sadece şatafatlı hayatlarıyla sosyal medyayı çalkalayan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok suçlamayla cezaevinde yatıyor.
Kendileriyle beraber yüzlerce fenomenin de başını yakan Polatgiller dosyasını ilk günden beri takip eden birçok avukat ve gazetecinin de olduğunu söylemek gerekiyor.
Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki Gazeteci Murat Ağırel! Daha önce sohbet odası üzerinden Engin Polat'la münakaşa yaşadığına şahit olduğumuz Ağırel yine dikkat çeken açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
Aynı zamanda Cumhuriyet yazarı olan Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde "Nasırlarına basmaya devam edeceğim" başlıklı yazısında şunları kaydetmişti:
"'Polatlar aslında her şirketin yaptığı gibi vergi kaçırmış' gibi suçu küçültüp masumlaştırmaya çalışıyorlar, 'Başka MASAK raporu yok' diye başladıkları süreçte 'Gelecek MASAK raporu aklama raporu olacak' demeye başladılar. Yaptırdıkları haberlerle de yaratmaya çalıştıkları algıyı pekiştirmeye çalışıyorlar."
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Kaleme aldığı yazısının ardından Halk TV'de yayınlanan ‘Kayda Geçsin’ programına konuk olan ünlü gazeteci canlı yayın anında tehdit edildiğini bir kez daha daha görüntülerle kanıtladı.
"Otoparka kadar giriyorlar. Kapımın önündeki çöpler bile didik didik edilmiş. Benim evim ellerindeki kamera ile tespit edilmiş. Gece saat 01.30- 02.00 civarında gelip benim evimin önündeki çöp tenekesini karıştırıyor."
Polatgiller dosyasıyla epey yakın olan ve ailesine kadar tehdit ediliğini belirten Murat Ağırel "Benim ailemden uzak duracaklar. Benim aileme dokundukları an içinden geçerim. Bunun jargon olarak yanlış olduğunu biliyorum ama gerçekten içinden geçerim bu böyle bilinsin. " diyerek çok sert çıktı!
Dilan Polat'ın davasından tek tek şikayetlerin çekildiğine de dikkat çekmeden geçemeyen Ağırel'in o konuşmasını da buradan izleyebilirsiniz:
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