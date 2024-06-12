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Polatgiller Dosyasıyla Yakından İlgilenen Gazeteci Murat Ağırel Kendisini Tehdit Edenlere Çok Sert Çıktı!

Polatgiller Dosyasıyla Yakından İlgilenen Gazeteci Murat Ağırel Kendisini Tehdit Edenlere Çok Sert Çıktı!

Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.06.2024 - 13:33

Başta kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçtan tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat ailesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Gazeteci Murat Ağırel tehdit edildiğini ve evine kadar ulaşıldığını itiraf ederken bir yandan da 'Ailemden uzak durun, içinizden geçerim..' diyerek sert çıktı!

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Bir dönem sadece şatafatlı hayatlarıyla sosyal medyayı çalkalayan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok suçlamayla cezaevinde yatıyor.

Bir dönem sadece şatafatlı hayatlarıyla sosyal medyayı çalkalayan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok suçlamayla cezaevinde yatıyor.

Kısa sürede inanılmaz bir servetin sahibi olan fenomen çift cezaevine gönderildiği günden beri gündemde sık sık yer almaya devam ediyor. Aynı zamanda ikilinin aile üyeleri ve avukatları aracılığıyla yeni gelişmeler de aktarılıyor.

Kendileriyle beraber yüzlerce fenomenin de başını yakan Polatgiller dosyasını ilk günden beri takip eden birçok avukat ve gazetecinin de olduğunu söylemek gerekiyor.

Kendileriyle beraber yüzlerce fenomenin de başını yakan Polatgiller dosyasını ilk günden beri takip eden birçok avukat ve gazetecinin de olduğunu söylemek gerekiyor.

Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki Gazeteci Murat Ağırel! Daha önce sohbet odası üzerinden Engin Polat'la münakaşa yaşadığına şahit olduğumuz Ağırel yine dikkat çeken açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki Gazeteci Murat Ağırel! Daha önce sohbet odası üzerinden Engin Polat'la münakaşa yaşadığına şahit olduğumuz Ağırel yine dikkat çeken açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Öyle ki; kendisi Polat ailesi hakkında bilinmeyen detayları da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı:

Aynı zamanda Cumhuriyet yazarı olan Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde "Nasırlarına basmaya devam edeceğim" başlıklı yazısında şunları kaydetmişti:

Aynı zamanda Cumhuriyet yazarı olan Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde "Nasırlarına basmaya devam edeceğim" başlıklı yazısında şunları kaydetmişti:

'Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalar ile yargılanan ve cezaevinde bulunan Polat ailesi ile ilgili inanılmaz bir 'kurtarma' çabası var. Dilan Polat avukatının elini öptü, Engin Polat Dilan’ın öptüğü yeri öptü, Dilan’ın parmağı kanadı, Dilan cezaevinden bize yazdı, Dilan cezaevinden kızına yazdı, Dilan’ın vücudunda morluk ve kesik var, Dilan Polat avukatı konuştu.

Kamuoyu yaratılmaya çalışılıyor. İnanılmaz bir çaba var. Tabii ki çabalar karşılıksız değil!'

"'Polatlar aslında her şirketin yaptığı gibi vergi kaçırmış' gibi suçu küçültüp masumlaştırmaya çalışıyorlar, 'Başka MASAK raporu yok' diye başladıkları süreçte 'Gelecek MASAK raporu aklama raporu olacak' demeye başladılar. Yaptırdıkları haberlerle de yaratmaya çalıştıkları algıyı pekiştirmeye çalışıyorlar."

"'Polatlar aslında her şirketin yaptığı gibi vergi kaçırmış' gibi suçu küçültüp masumlaştırmaya çalışıyorlar, 'Başka MASAK raporu yok' diye başladıkları süreçte 'Gelecek MASAK raporu aklama raporu olacak' demeye başladılar. Yaptırdıkları haberlerle de yaratmaya çalıştıkları algıyı pekiştirmeye çalışıyorlar."

'Tanınmış gazetecilerin yanında adliyeye gelen gizli tanık! Bakın gazeteciler çok tanınmış ama tanık gizli, çok gizli, acayip gizli!__...

Yıldırmak istiyorlar ama tanımıyorlar. Beni satın aldıkları şizofrenler ve satılık kalemler ile karıştırıyorlar. Evime gelip önünde bekliyorlar, adres tespiti yapmak için ailem ile oturduğum adresimi videoya kayıt ediyorlar, evimin önündeki çöpü dahi karıştırıyorlar...'

Nasırlarına basmaya devam edeceğim

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Kaleme aldığı yazısının ardından Halk TV'de yayınlanan ‘Kayda Geçsin’ programına konuk olan ünlü gazeteci canlı yayın anında tehdit edildiğini bir kez daha daha görüntülerle kanıtladı.

Kaleme aldığı yazısının ardından Halk TV'de yayınlanan ‘Kayda Geçsin’ programına konuk olan ünlü gazeteci canlı yayın anında tehdit edildiğini bir kez daha daha görüntülerle kanıtladı.

Ağırel 'Ben normalde bunun yayınlanması taraftarı değildim. Ekip arkadaşlarım biliyor. Yazılan küfürleri, linç girişimlerini yargıya bildiriyorum. Benim sığınabileceğim yegane liman yargı. Bir gün arkadaşlarımla birlikte yayındaydık. Beni eşim aradı. Evin önünde birisi varmış ve kameraya çekiyormuş. Bunu komşularımız görüp eşime söylüyor.' ifadelerini kullandı.

"Otoparka kadar giriyorlar. Kapımın önündeki çöpler bile didik didik edilmiş. Benim evim ellerindeki kamera ile tespit edilmiş. Gece saat 01.30- 02.00 civarında gelip benim evimin önündeki çöp tenekesini karıştırıyor."

"Otoparka kadar giriyorlar. Kapımın önündeki çöpler bile didik didik edilmiş. Benim evim ellerindeki kamera ile tespit edilmiş. Gece saat 01.30- 02.00 civarında gelip benim evimin önündeki çöp tenekesini karıştırıyor."

'Bu görüntüleri benim komşum çekip bana yolladı. Şimdi ben bunu öğrendikten sonra aşağı indim ve kendim de görüntü aldım. Kapüşonlu, yüzü maskeli kameralara karşı dönüyor. Evin çevresindeki her şeyi toplayıp aracına koyuyorlar. Evimin çevresinde her gün biri var. Emniyetin bana söylediği bunun adres tespiti olması.'

Polatgiller dosyasıyla epey yakın olan ve ailesine kadar tehdit ediliğini belirten Murat Ağırel "Benim ailemden uzak duracaklar. Benim aileme dokundukları an içinden geçerim. Bunun jargon olarak yanlış olduğunu biliyorum ama gerçekten içinden geçerim bu böyle bilinsin. " diyerek çok sert çıktı!

Polatgiller dosyasıyla epey yakın olan ve ailesine kadar tehdit ediliğini belirten Murat Ağırel "Benim ailemden uzak duracaklar. Benim aileme dokundukları an içinden geçerim. Bunun jargon olarak yanlış olduğunu biliyorum ama gerçekten içinden geçerim bu böyle bilinsin. " diyerek çok sert çıktı!

Dilan Polat'ın davasından tek tek şikayetlerin çekildiğine de dikkat çekmeden geçemeyen Ağırel'in o konuşmasını da buradan izleyebilirsiniz:

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