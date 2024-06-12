Kenan Doğulu, Yılmaz Erdoğan'a Sorup Olay Olan “Çok Sevişmenin Zararı Var Mı?" Sorusuyla İlgili Konuştu
Kenan Doğulu, Yılmaz Erdoğan'a Sorup Olay Olan “Çok Sevişmenin Zararı Var Mı?" Sorusuyla İlgili Konuştu
Kenan Doğulu geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Başarılı şarkıcı 50. yaşını kutladığı doğum gününde Yılmaz Erdoğan'a sorup olay olan “Çok sevişmenin zararı var mı?' sorusu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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Her şarkısıyla dillere pelesenk olan, konserlerinde inanılmaz bir ilgi yoğunluğu yaşanılan Kenan Doğulu magazinin önde gelen isimlerinden olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde sevdikleriyle beraber 50. yaşını kutlayan ünlü şarkıcının gündeme oturan doğum gününde yaşananlar uzun bir süre manşetlerdeki yerini korudu biliyorsunuz.
Zeynep Bastık, Defne Samyeli, Hande Erçel, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem gibi pek çok ünlünün akın ettiği gecede epey dikkat çeken bir an daha yaşandı.O da doğum günü çocuğunun, adı genç manken Cansu Taşkın'la anılan Yılmaz Erdoğan'a takılma kararı almasıydı.
Şu sıralar İnci Taneleri'yle ekranlara gelen Yılmaz Erdoğan'a herkesin içinde “Çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin” diye sorması gündeme bomba gibi düştü.
Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Işık, programına konuk aldığı ünlü şarkıcıya "Senin doğum gününde Yılmaz abiyle bir konuşman var" diyince ikili karşılıklık kahkahalara boğuldu.
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Doğulu durumdaki tek yanlışlığın öyle bir ortamda video çekip bunu "sızdıran" kişide olduğunu söylerken "özel zamanımızı paylaşan arkadaşım utanmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Herkes kendini magazinci zannetmeye başladı da bu görüntüleri avlıyor. O kısım düşündürücü" diyen Kenan Doğulu "Yoksa benim söylediğim lafta bir şey var, ne Yılmaz'ın ettiği cevapta bir şey var. Biraz orası tadımı kaçırıyor" diyerek yaşananlara tepkisini de belli etti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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