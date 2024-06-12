Kenan Doğulu, Yılmaz Erdoğan'a Sorup Olay Olan “Çok Sevişmenin Zararı Var Mı?" Sorusuyla İlgili Konuştu

Kenan Doğulu geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Başarılı şarkıcı 50. yaşını kutladığı doğum gününde Yılmaz Erdoğan'a sorup olay olan “Çok sevişmenin zararı var mı?' sorusu hakkında ilk kez açıklama yaptı.