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Kenan Doğulu'dan Doğum Gününe Katılan Yılmaz Erdoğan'a Büyük Gaf “Çok Sevişmenin Zararı Var Mı?"

Kenan Doğulu'dan Doğum Gününe Katılan Yılmaz Erdoğan'a Büyük Gaf “Çok Sevişmenin Zararı Var Mı?"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 15:03

Kenan Doğulu'nun sonu olaylı biten doğum günü partisine katılan isimlerden birisi de Yılmaz Erdoğan oldu! Kenan Doğulu'nun kendisine sorduğu “Çok sevişmenin zararı var mı?' sorusuna ünlü isim fena bozuldu!

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50. yaş gününü son derece büyük bir etkinlikle kutlayan Kenan Doğulu'nun önceki gün düzenlediği parti geceye damgasını vurmuş, kutlamaya katılan birbirinden ünlü isimler çok konuşulmuştu.

50. yaş gününü son derece büyük bir etkinlikle kutlayan Kenan Doğulu'nun önceki gün düzenlediği parti geceye damgasını vurmuş, kutlamaya katılan birbirinden ünlü isimler çok konuşulmuştu.

Sonu polis baskınıyla biten gecede Zeynep Bastık, Defne Samyeli, Hande Erçel, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem gibi birbirinden ünlü isimler birlikte eğlendi.

Sonu polis baskınıyla biten gecede Zeynep Bastık, Defne Samyeli, Hande Erçel, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem gibi birbirinden ünlü isimler birlikte eğlendi.

Detaylardan burada bahsetmiştik👇

Geceye katılan isimlerden birisi de Yılmaz Erdoğan oldu! Şu sıralar İnci Taneleri dizisiyle gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz aylarda aşk haberleriyle magazini sallamıştı...

Geceye katılan isimlerden birisi de Yılmaz Erdoğan oldu! Şu sıralar İnci Taneleri dizisiyle gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz aylarda aşk haberleriyle magazini sallamıştı...

Cansu Taşkın'la aşk iddialarına karışan ünlü isim bu söylentileri sonuna kadar yalanlamış olsa da Taşkın'ın paylaştığı samimi görüntüler kısa sürede manşetlere yerleşmiş ve yapılan yorumların ardı arkası kesilmemişti.

Cansu Taşkın'la aşk iddialarına karışan ünlü isim bu söylentileri sonuna kadar yalanlamış olsa da Taşkın'ın paylaştığı samimi görüntüler kısa sürede manşetlere yerleşmiş ve yapılan yorumların ardı arkası kesilmemişti.

Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan aşkının detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Hatta çok konuşulan bu ilişki Cem Yılmaz'ın şovuna konu olmuş, ünlü komedyenin "Ben de 'bir tarafınla yaz tutar' dedim ve bir baktık gerçekten bir tarafıyla yazmış" sözleri seyirciyi kırıp geçmişti.

Hatta çok konuşulan bu ilişki Cem Yılmaz'ın şovuna konu olmuş, ünlü komedyenin "Ben de 'bir tarafınla yaz tutar' dedim ve bir baktık gerçekten bir tarafıyla yazmış" sözleri seyirciyi kırıp geçmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

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Son olarak bir gönderme de Kenan Doğulu'dan geldi! Partinin ilerleyen saatlerinde Kenan Doğulu elinde mikrofonuyla Yılmaz Erdoğan'a takıldı.

Son olarak bir gönderme de Kenan Doğulu'dan geldi! Partinin ilerleyen saatlerinde Kenan Doğulu elinde mikrofonuyla Yılmaz Erdoğan'a takıldı.

İlişkiler konusunda Yılmaz Erdoğan'ı bilirkişi ilan eden Doğulu herkesin içinde “Çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin” sorusunu yöneltti.

İlişkiler konusunda Yılmaz Erdoğan'ı bilirkişi ilan eden Doğulu herkesin içinde “Çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin” sorusunu yöneltti.

Yılmaz Erdoğan "Çok sevmenin zararı yok" diyerek konuyu kapatmaya ve durumu toparlamaya çalıştı...

Yılmaz Erdoğan "Çok sevmenin zararı yok" diyerek konuyu kapatmaya ve durumu toparlamaya çalıştı...

İşte o anlar 👇

Peki sizce çok sevişmenin bir zararı var mı?

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