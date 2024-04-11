Yine Yaptı Yapacağını! Cem Yılmaz’dan Yılmaz Erdoğan’a Şok İnci Taneleri Göndermesi
Yine Yaptı Yapacağını! Cem Yılmaz’dan Yılmaz Erdoğan’a Şok İnci Taneleri Göndermesi
Son birkaç gündür gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan ve aşk hayatı Cem Yılmaz'ın gösterisinde malzeme oldu. Detaylar 👇
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İnci Taneleri isimli dizisiyle ekranlara uzun süre sonra geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizi daha yayına girmeden önce konuşulmaya başlanmıştı.
Dizi yayına girince, Azem karakterini canlandıran Erdoğan'ın Dilber karakterini oynayan Hazal Ergüçlü ile sahneleri de dillere fena düşmüştü.
Geçtiğimiz günlerde aşk haberleriyle özel hayatı magazin manşetlerine konu olan isim bu sefer de aralarındaki yaş farkıyla ve haberlerin yalan olduğu iddialarıyla konuşulmuştu.
Sonrasıda Erdoğan'ın Cansu Taşkın ile aralarında aşk olduğu, modelin kız kardeşi Elif Vurgun'un biribirinden samimi hikaye paylaşımlarıyla doğrulanmıştı.
Ortaya çıkan fotoğraflar sonrası sosyal medya bir kez daha sallanmış ve yapılan yorumların ardı arkası kesilmemişti.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise bu konuyu gösterisinde öyle bir kullandı ki izeyiciler neye uğradığını şaşırdı!
Kıbrıs'ta sahne alan Cem Yılmaz'ın Yılmaz Erdoğan gafı resmen olay oldu! "Dilber'i yazmadan önce bana 'dizi mi yapsam film mi?' diye sordu" diyen ünlü ismin...
"Ben de 'bir tarafınla yaz tutar' dedim ve bir baktık gerçekten bir tarafıyla yazmış" sözleri seyirciyi resmen kırdı geçti.
Bilmeyenler için, Cansu Taşkın'ın "Yılmaz Dilber karakterini benden esinlenip yazdı" dediği iddia edilmişti...
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