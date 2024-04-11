40 Kere Söyledik Oldu Galiba: Serenay Sarıkaya'ya Açılış Konseri Vermesi İçin Açık Çek Verileceği İddia Edildi
40 Kere Söyledik Oldu Galiba: Serenay Sarıkaya'ya Açılış Konseri Vermesi İçin Açık Çek Verileceği İddia Edildi
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre sesiyle, oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan yetenekli oyuncu Serenay Sarıkaya'ya bir mekanın açılışta sahne alması için açık çek teklif ettiği iddia edildi. 👇
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Serenay Sarıkaya'yı çoğumuz güzelliğiyle tanısak da yetenekleri da küçümsenemeyecek kadar fazla ve göz önünde olan isim kendini kanıtlamış oyunculardan biri.
Sosyal medya paylaşımlarından yer aldığı her diziye konuşulan güzel oyuncunun hayran kitlesi de oldukça büyük. Katıldığı etkinliklerle ve yaptığı iş birlikleriyle adını her geçen gün daha büyük kitlelere ulaştıran Sarıkaya'nın seveni çok anlayacağınız.
Adını yer aldığı birçok dizide ve programda söylediği şarkılarla da sıkça duyduğumuz Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuk yeteneklerinin dışında sesiyle ve dans yetenekleriyle de anılıyor.
Geçtiğimiz aylardan beri son dönemlerde yükselişte olan Mert Demir ile aşk iddialarına karışan gizli aşıklar birkaç gün önce havaalanında birlikte çıktıkları tatilden dönerken kameralara yakalanmıştı.
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre daha önce O Ses Türkiye gibi programlarda herkesi sesiyle mest etmiş Serenay Sarıkaya'nın bir mekan açılışında sahne alacağı iddia edildi!
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Hürriyet'in haberine göre bir mekanın Alaçat'ı şubesinin 1 Temmuz'daki açılışı için oyuncuya açık çek teklif edildiği iddia edildi.
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