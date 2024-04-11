Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın Çocuklarıyla Yaptığı '5 Adam' Paylaşımı Eski Takipçilerini Duygulandırdı

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un dostluğunu duymayan kalmamıştır. '3 Adam' evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuşken, Eser yenenlerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım eski takipçileri duygulandırdı.