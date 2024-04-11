Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın Çocuklarıyla Yaptığı '5 Adam' Paylaşımı Eski Takipçilerini Duygulandırdı
Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın Çocuklarıyla Yaptığı '5 Adam' Paylaşımı Eski Takipçilerini Duygulandırdı
Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un dostluğunu duymayan kalmamıştır. '3 Adam' evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuşken, Eser yenenlerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım eski takipçileri duygulandırdı.
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Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un ekranlarda ve magazin manşetlerinde görmeye alışık olduğumuz dostluğunu mutlaka biliyorsunuzdur.
3 Adam programıyla, Muhteşem Hareketler Bunlar isimli yapımla başlattıkları kariyerlerini zirveye taşımış ve yıldızılarını parlatmaya devam etmişti ünlü isimler.
Oğuzhan Koç, müzik kariyerini çizmeye başlamışken, Eser Yenenler kendi Youtube kanalındaki realite şovuna devam ediyor ve İbrahim Büyükak da oyunculuk kariyerini ilerle taşıyor bildiğimiz gibi.
Artık evli barklı, çocuk sahibi olan isimler adlarından kurdukları yuvalarıyla söz ettirir oldular...Eser Yenenler, Berfu Yenenler'le 2019'da birleştirdikleri hayatlarını iki erkek çocuğuyla taçlandırmış ve ikili kısa sürede Türkiye'nin gözde çiftlerinden biri haline gelmişti. İkilinin Kuzey ve Mete isimli aralarında bir yaş olan iki çocuğu var.
İbrahim Büyükak da Nurdan Beşen ile 2018 yılında evlendikten sonra, oğulları Aslan Oktay'ı 2022 senesinde kucaklarına almıştı!
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Geçtiğimiz gün Büyükak ailesi sevimli aileleriyle "Herkese mutlu bayramlar" yazarak bayram kutlamasında bulundular.
Eser Yenenler ise İbrahim Büyükak ile çocuklarının olduğu bir fotoğrafı paylaşarak '5 Adam iyi bayramlar diler' notunu yazarak eski takipçilerini duygulandırdı.
Demet Özdemir ile yaptığı kısa süreli evlilik sonrası bekar hayatı süren Oğuzhan Koç'un fotoğrafta olmaması ise çoğu sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.
Geçtiğimiz günlerde Mete'nin doğum gününe katılmayan Nurdan Büyükak'ı ve Berfu Yenenler'i bu bayramda bir arada görebildik... Toplu aile saadeti fotoğrafını şöyle bırakalım👇
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