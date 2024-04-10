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Yılmaz Morgül’ün Kendini Parçaladığı Ateşe Düştüm Performansı “Abi Sen Düşme” Dedirtti

Yılmaz Morgül’ün Kendini Parçaladığı Ateşe Düştüm Performansı “Abi Sen Düşme” Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 17:03

Yılmaz Morgül katıldığı bir televizyon programında Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirince olanlar oldu. Detaylar 👇

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Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül'ü çoğumuz katıldığı ve sunduğu televizyon programlarından tanıyoruz.

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül'ü çoğumuz katıldığı ve sunduğu televizyon programlarından tanıyoruz.

2016 senesinde Survivor'a katılarak seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Morgül sanatçı kişilliği kadar şovmen kişiliğiyle de magazine konu oluyor.

2016 senesinde Survivor'a katılarak seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Morgül sanatçı kişilliği kadar şovmen kişiliğiyle de magazine konu oluyor.

Her sosyal medya paylaşımı ayrı bir haber olan Yılmaz Morgül, neşeli halleriyle sık sık dillere düşüyor ve takipçileriyle her anını paylaşıyor.

Her sosyal medya paylaşımı ayrı bir haber olan Yılmaz Morgül, neşeli halleriyle sık sık dillere düşüyor ve takipçileriyle her anını paylaşıyor.

Bayramın ilk günü bir televizyon programına katılan Morgül yine ve yeniden izleyenleri kahkaha boğdu. Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendiren isim kısa sürede magazin manşetlerine yerleşti.

Bayramın ilk günü bir televizyon programına katılan Morgül yine ve yeniden izleyenleri kahkaha boğdu. Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendiren isim kısa sürede magazin manşetlerine yerleşti.

İşte o anlar 👇

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Erol Kayar

Musikide iki yüzlü herkes iki yüzlü...ühüüüüüüüü

omer ali

çok sallama protez saçın düşecek çakma zeko seni

Ceyhun Sarı

Allah'ım sana geliyorum...Yılmaz senden çok götüne yapışan keneyi alkışlıyorum 😅😅😅