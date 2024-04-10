Yılmaz Morgül’ün Kendini Parçaladığı Ateşe Düştüm Performansı “Abi Sen Düşme” Dedirtti
Yılmaz Morgül’ün Kendini Parçaladığı Ateşe Düştüm Performansı “Abi Sen Düşme” Dedirtti
Yılmaz Morgül katıldığı bir televizyon programında Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirince olanlar oldu. Detaylar 👇
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Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül'ü çoğumuz katıldığı ve sunduğu televizyon programlarından tanıyoruz.
2016 senesinde Survivor'a katılarak seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Morgül sanatçı kişilliği kadar şovmen kişiliğiyle de magazine konu oluyor.
Her sosyal medya paylaşımı ayrı bir haber olan Yılmaz Morgül, neşeli halleriyle sık sık dillere düşüyor ve takipçileriyle her anını paylaşıyor.
Bayramın ilk günü bir televizyon programına katılan Morgül yine ve yeniden izleyenleri kahkaha boğdu. Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendiren isim kısa sürede magazin manşetlerine yerleşti.
İşte o anlar 👇
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Musikide iki yüzlü herkes iki yüzlü...ühüüüüüüüü
çok sallama protez saçın düşecek çakma zeko seni
Allah'ım sana geliyorum...Yılmaz senden çok götüne yapışan keneyi alkışlıyorum 😅😅😅