Yaprak Dökümü Dizisinin Oğuz'u Tolga Karel Ailesini Büyütmeye Devam Ediyor: Beşinci Çocuk Müjdesini Verdiler!
Yaprak Dökümü Dizisinin Oğuz'u Tolga Karel Ailesini Büyütmeye Devam Ediyor: Beşinci Çocuk Müjdesini Verdiler!
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle akıllara kazınan Tolga Karel, Amerika'da kurduğu ailesini büyütmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tolga Karel beşinci kez baba olacak👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk dizilerinin efsanelerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakterini canlandırarak kariyerini zirveye taşıyan Tolga Karel'i çoğumuz tanıyoruz.
Oyunculuğu bıraktıktan sonra Amerika yerleşme kararı alan ve kendisine orada yeni bir yaşantı oluşturan Karel ailesini de Amerika'da kurmuştu.
Amerika'ya yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yaptığı ve 2016'da Sarah Scott ile evlendiği ortaya çıkan oyuncu kendi işini kurmanın ardından temelli Amerika'ya yerleşmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç erkek, bir kız olmak üzere dört çocuğu olan Tolga Karel'in beşinci çocuğu yolda!
"Erkek çocuk olursa isim hakkı bende, kız olursa eşim Sarah'ta" diyen oyuncunun çocuklarının ismi ise Cihangir, Kenan, Tufan ve Mia.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Günay Musayeva'dan Cihangir isimli bir oğlu olan ismin Amerika'daki ailesiyle birlikte yaşadığı yeni bebek sevincini paylaştıkları pozlar ise çok beğenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda