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Şeyma Subaşı'nın Bali Çıkarmasından Paylaştığı Bikinili Pozlar Ortalığı Ateşe Vermeye Yetti!

Şeyma Subaşı'nın Bali Çıkarmasından Paylaştığı Bikinili Pozlar Ortalığı Ateşe Vermeye Yetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 11:53

Sosyal medya hesabını aktif kullanmasıyla bilinen Şeyma Subaşı bikinili pozları ile Nisan ayında yaz sezonunu açmış oldu. Detaylar 👇

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Sürdürdüğü hayat stili ve paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen Şeyma Subaşı'nı mutlaka daha önce duymuşsunuzdur.

Sürdürdüğü hayat stili ve paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen Şeyma Subaşı'nı mutlaka daha önce duymuşsunuzdur.

Özel hayatıyla adından sıkça bahsettiren Subaşı magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri. Gittiği tatillerden, lüks yaşamına sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bu sene de yaz sezonunu erkenden açtı.

Özel hayatıyla adından sıkça bahsettiren Subaşı magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri. Gittiği tatillerden, lüks yaşamına sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bu sene de yaz sezonunu erkenden açtı.

Geçtiğimiz günlerde Bali'ye yaptığı tatille kum ve güneşin tadını çıkartmaya başlayan Subaşı her an takipçilerini paylaşımlara boğmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bali'ye yaptığı tatille kum ve güneşin tadını çıkartmaya başlayan Subaşı her an takipçilerini paylaşımlara boğmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından bu yazın ilk bikinili paylaşımını yapan isim her zamanki gibi fit görünümüyle ve leopar desenli takımıyla birçok güzel yorum aldı.

Sosyal medya hesabından bu yazın ilk bikinili paylaşımını yapan isim her zamanki gibi fit görünümüyle ve leopar desenli takımıyla birçok güzel yorum aldı.

Güzelliği ve fitliğiyle takipçilerini mest eden Şeyma Subaşı Bali tatilinde kameralara böyle poz verdi👇

Güzelliği ve fitliğiyle takipçilerini mest eden Şeyma Subaşı Bali tatilinde kameralara böyle poz verdi👇
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