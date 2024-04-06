Karizmasıyla Herkesi Kendine Hayran Bırakan Mehmet Günsür'ün Mütevazı İtirafını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı

“Her şeyin bir sırası var her çağın yeni heyecanları var. Türk dizi sektörü de çok büyük yollar katetti. Yavaş yavaş kalitede yükseldikçe başka kültürlerin de dikkatini çekiyor. Yurt dışında yaşadığım için maalesef dizileri takip edemiyorum, pek de televizyon seyrediyorum desem yalan olmaz. Genelde film, belgesel seyretmeyi seviyorum, televizyonda illa seyredeceksem internetten açıyorum. Evde öyle bir televizyon durumu yok” diyen isim yeni yapımları çok takip edemediğini itiraf etti.