Karizmasıyla Herkesi Kendine Hayran Bırakan Mehmet Günsür'ün Mütevazı İtirafını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Karizmasıyla Herkesi Kendine Hayran Bırakan Mehmet Günsür'ün Mütevazı İtirafını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Yakışıklı ve karizmatik görünümünün yanı sıra yer aldığı başarılı yapımlarla oyunculuğunu kanıtlamış Mehmet Günsür'ün bir röportajında verdiği alçak gönüllü cevaplar bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. 👇
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Hem ekranlarda hem de ünlü platformlarda yer aldığı film ve dizilerle adından sıkça bahsettiren Mehmet Günsür'ün hayranı da oldukça fazla.
İzleyici karşısına sayısız türde film ve diziyle çıkan oyunuyu Muhteşem Yüzyıl'dan, İtalyan yapımlara çok sayıda dizi ve filmde gördük.
Uzun saçlarından farklı tarzdaki kıyafetlerine türlü türlü role giren ismin oyunculuk yeteneklerini sorgulamak kimseye düşmez zaten ama bu karakterlerin her birine kattığı karizma da gözler görülür biçimde ortada.
Yakışıklılığıyla oldukça beğeni toplayan Mehmet Günsür'ün geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ise kendini yakışıklı bulmadığını söylemesi resmen olay oldu!
“Kendimi yakışıklı görmüyorum, genç jenerasyon pabucumuzu dama atar” açıklamasında bulunan isme katılmayan hayranları ise kısa sürede birçok yorumda bulundu.
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Soru yeni nesil oyuncular hakkındaki görüşlerine gelince“Ben kendimi çok yakışıklı görmüyorum, yani bence yeni jenerasyon çok güzel, bizim pabucumuzu dama atarlar. Tabii ki doğanın gereği boynuz kulağı geçiyor öyle olması lazım” diyen isim alçak gönüllüğüyle kendine yine hayran bıraktı.
Mütevazılığıyla bir kez daha beğeni toplayan isme gelen yorumlara birlikte bakalım 👇
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