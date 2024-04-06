Rafet El Roman'ın Kendine Has Figürleriyle Oluşturduğu Bi' Garip Dansını Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı
Rafet El Roman'ın Kendine Has Figürleriyle Oluşturduğu Bi' Garip Dansını Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı
Çok sevilen birçok Türkçe şarkının mimarı olan Rafet El Roman'ın konseri sırasında kendine has dans hareketleriyle oluşturduğu performans çok konuşuldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk müziğine küçümsenemeyecek şarkılar kazandıran ünlü şarkıcı Rafet El Roma'nın adını şu sıralar sık sık duyar olduk.
Unutulmaz şarkılarıyla hem pop hem de türkçe slow parçalar ortaya çıkartan isim özel hayatıyla da oldukça fazla konuşulmaya başlanmıştı.
Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine yüzündeki botoks ve dolgu işlemleriyle adeta bomba gibi düşen Rafet El Roman, hayranlarından birçok eleştiri almıştı.
İlgiyi estetiklerinden dans figürlerine çekmek isteyen şarkıcı Şubat ayındaki enteresan dans figürlerinden oluşan performansıyla yeniden gündem olmuştu.
Yaşına kıyasla sergilediği son derece atik dans hareketleriyle seyirciyi adeta coşturan Rafet El Roman resmen kendinden geçti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazatemagazin isimli Instagram hesabının yaptığı hikaye paylaşımında kendine özgü dans hareketiyle dikkat çeken isim kısa sürede dillere düştü.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda