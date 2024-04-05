Vücudundaki Morlukları ve Jilet Kesiğini Göze Sokan Yasemin Allen Akıllara Sevgilisini Getirdi
Vücudundaki Morlukları ve Jilet Kesiğini Göze Sokan Yasemin Allen Akıllara Sevgilisini Getirdi
Şu sıralar eski FBI ajanı sevgilisi ile anılan ünlü oyuncu Yasemin Allen son paylaşımındaki morlukları ve jilet kesiğini gözlere soktu. Detaylar 👇
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Aktris Yasemin Allen oyunculuğu kadar güzelliğiyle de birçok kişiyi kendine hayran bırakan isimlerden biri.
Yer aldığı diziler ve filmlerle popülaritesini arşa çıkartan ünlü oyuncu Dokuz Oğuz dizisiyle beklenmedik bir oyunculuk sergilemiş ve çok beğenilmişti.
Kariyerindeki başarının yanında şu sıralar özel hayatıyla da gündeme gelen ismin eski FBI ajanı sevgilisiyle aşk haberleri çıkmış ve çok konuşulmuştu...
Şimdilerde poligonlardan çıkmayan isim yeni sevgilisinin etkisiyle de farklı bir imaja bürünmüşe benziyor! Sosyal medya hesabından yeni tarzını da gözlere sokan Allen son paylaşımlarıyla ağzıları açık bıraktı...
"Sakar kız Candy Biri jilet, diğeri de masa kenarı. Sürekli bir yerlere çarpıyorum." açıklamasıyla yaptığı paylaşımla gündeme oturan oyuncu bacaklarını böyle sergiledi 👇
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Morluk ve jilet kesiğini görenler ise yeni sevgilisi yüzünden kendisinin farklı bir havaya büründüğünü düşündü. Yorumlara birlikte bakalım👇
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