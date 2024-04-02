Aşka Yelken Açan Eski FBI Ajanı Amerikalı Aynasız ve Yasemin Kay Allen Nasıl Tanıştıklarını İlk Kez Anlattı
Aşka Yelken Açan Eski FBI Ajanı Amerikalı Aynasız ve Yasemin Kay Allen Nasıl Tanıştıklarını İlk Kez Anlattı
Güzeller güzeli oyuncumuz Yasemin Kay Allen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla mercek altına alınmıştı. Herkesi şaşkına çeviren bir aşk bombasıyla karşımıza çıkan ünlü oyuncu, 'Amerikalı Aynasız' olarak tanıdığımız eski FBI ajanı Erdal Kaya'ya gönlünü kaptığını duyurdu. 'Bu ikili nasıl bir araya geldi?' dedirten taze çift nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı!
Kaynak: Muhabir Online
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Oyunculuğu, asaleti, güzelliği ve sempatik halleriyle gönüllere taht kurmayı başaran Yasemin Kay Allen ekranlarda görmeyi sevdiğimiz isimlerden.
Son olarak "Dokuz Oğuz" adlı askeri türdeki dizide "Albay Tomris Toprak" karakterini canlandırmış ve yeteneğiyle pek çok kişiyi kendine hayran bırakmıştı.
Yapımın final yapmasından sonra televizyon ekranlarında yer almayan Yasemin Kay Allen, Türk Dedektif isimli internet dizisinin ardından tiyatro oyunlarıyla ön plana çıktı.
2 perdelik Büyük Aşıkların Sonuncusu adlı oyunda Murat Cemcir'le beraber izleyicilerinin karşısına çıkan Yasemin 'Sizin büyük aşklarınızın sonuncusu kimdi?' sorusuna şu yanıtı vermişti:
Kariyeriyle manşetlere taşınan güzel oyuncu bu açıklamasının üzerinden çok geçmeden bomba bir aşk haberiyle hepimize şaşkına çevirdi.
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Yasemin Kay Allen'ın yeni sevgilisini görenler adeta küçük dilini yuttu. Neden mi? Çünkü güzel oyuncunun kalbini çalan kişinin Erdal Kaya olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada ve YouTube'da 'Amerikalı Aynasız' adıyla paylaşımlarda bulunan fenomen Erdal Kaya aynı zamanda eski bir FBI ajanı!
Kaya, da "Yengeniz Yasemin ile mutluyuz. Bazılarınız 'Kurşun döktür, nazar değmesin' dediniz. Burada kurşun döktürecek yer yok, kendi kurşunumuzu kendimiz döktüreceğiz.” diyerek silah atışı yapmıştı.
Hepimizin aklına da tek bir soru geldi doğal olarak: "Bu ikili nasıl bir araya geldi de böylesine aşık oldular?"
Ünlü oyuncunun sahnelediği oyundan sonra Muhabir Online kameralarına açıklamalarda bulunan ikiliye "İkinizin buluşmasını merak ediyoruz, nasıl oldu?" sorusu soruldu.
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Erdal Kaya "Aslında bu bilgi gizli, söyleyemeyiz..." diyerek herkesi güldürdü. Yüzünde güller açan Yasemin ise "Ortak arkadaşımızdan bu arada" açıklamasını yaptı.
Amerikalı Aynasız da "Ortak arkadaş. Benim yakın arkadaşım var. Bilmiyordum, hepimiz takipleşiyormuşuz. Ben onu ziyaret ederken Yasemin'e denk geldim. Ben geri dönecektim evime Amerika'ya. Öyle bir gel kahve içelim oldu." dedi.
Kendisine sorulan "neyinden etkilendiniz?" sorusuna da yanıt veren Erdal Kaya, sevgilisine bakarak "Güzelliğinden. Herkes görüyor zaten. Güzelliği kapının önüne getirdi beni ve kişiliği..." ifadelerini kullandı.
O anlar
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