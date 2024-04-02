Seçimde Oy Vermek İçin Ülkeye Teşrif Etmeyen Şeyma Subaşı'dan İngiliz Gazetesiyle "İronik" Mesaj

31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için Japonya tatilini bölemeyen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 'pes!' dedirtti. Financial Times gazetesinin manşetinde yer alan Türkiye yerel seçimleri haberine paylaşan Subaşı'nın ironik mesajı karşısında kelimeler kifayetsiz kaldı...