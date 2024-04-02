Seçimde Oy Vermek İçin Ülkeye Teşrif Etmeyen Şeyma Subaşı'dan İngiliz Gazetesiyle "İronik" Mesaj
Seçimde Oy Vermek İçin Ülkeye Teşrif Etmeyen Şeyma Subaşı'dan İngiliz Gazetesiyle "İronik" Mesaj
31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için Japonya tatilini bölemeyen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 'pes!' dedirtti. Financial Times gazetesinin manşetinde yer alan Türkiye yerel seçimleri haberine paylaşan Subaşı'nın ironik mesajı karşısında kelimeler kifayetsiz kaldı...
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"Var mısın Yok musun?" programıyla hayatımıza dahil olan Şeyma Subaşı gündemden inmeyen isimlerden. Acun Ilıcalı'nın henüz evli olduğu dönemde aşk yaşamaya başlayan ikilinin ilişkileri olaylı başladığı gibi olaylı da bitmişti.
2017'de nikah masasına oturup 2018'de boşanan Şeyma ve Acun'un yalnızca 14 ay süren evliliklerinden bir de kızları olmuştu.
Boşanma sonrası Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka miktarıyla epey dillere düşen Şeyma, kızını da yanına alarak tüm dünyayı gezmeye başladı.
O dönemden beri adı farklı aşk iddialarına karışan, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo'la bir evlenip bir boşanan ünlü fenomen manşetlerden hiç düşmedi.
Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından durmaksızın paylaşımlarda bulunuyor kendisi. Bunların bazıları beğenilse de büyük kısmı tepkilerin de hedefi oluyor.
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Her açıklaması ve paylaşımı ayrı bir olay olan Şeyma Subaşı takipçilerinden eleştiri toplayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ülke ülke gezmeye devam eden fenomen şu sıralar Tokyo tatilinde. Gittiği her yerden fotoğraf paylaşıp tattığı lezzetleri takipçilerine sunuyor.
Evliya Çelebi gibi dolaşırken yeni arkadaşlıklar kuran Subaşı'nın epey hareketli hayatını takip etmekte zorlandığımız da oluyor.
Gelelim asıl konumuza; bildiğiniz üzere milyonlarca vatandaş 31 Mart seçimleri kapsamında oy kullandı. Ancak Subaşı, vatandaşlık görevini yerine getirmek için tatilini yarıda kesemedi.
Oy vermek için Türkiye'ye gelmeye tenezzül etmeyen Şeyma Subaşı'nın bir de üzerine binlerce kilometre öteden ülkemiz adına önemli bu seçim konusunda ahkam kesmeye karar verdi!
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İngiliz basınına ait Financial Times gazetesinin ülkemizdeki seçimi, "Türkiye muhalefeti Recep Tayyip Erdoğan'a darbe indirerek büyük şehirleri kazandı" başlığıyla gördüğü haberi paylaşan Şeyma Subaşı'nın ifadeleri yine tepki topladı.
Notunu da İngilizce yazan Şeyma Subaşı "Falan filan... Söyleyin bana gazete okuyup da her okuduğuna inanan bir kişi bile var mı? Her ülkede aynıdır." ifadeleriyle takipçilerini bir kez daha kızdırdı!
Peki siz Şeyma Subaşı'nın açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...
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