Seçim Sevinciyle Yerinde Duramayan Mabel Matiz'den "Jötem Türkiyem" Paylaşımı
Seçim Sevinciyle Yerinde Duramayan Mabel Matiz'den "Jötem Türkiyem" Paylaşımı
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları ülkenin geneline büyük sürpriz oldu! Seçim sonrası sevinci arşa çıkan Mabel Matiz'den gelen 'Jötem Türkiyem' paylaşımı çok konuşuldu!
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31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandık başına gitti. Asıl heyecan da oy verme işlemi bittikten sonra başladı.
2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında rakibine büyük bir fark atan CHP 36, AK Parti ise 23 belediyede yarışı önde bitirdi. Türkiye genelinde 11 şehri CHP'ye kaptıran AK Parti, İstanbul'da da 9 ilçeyi rakibine vererek büyük kan kaybı yaşadı.
Kimileri bu sonuçlar karşısında bayram ederken kimileri için de durum tam bir hayal kırıklığı oldu.
Son günlerde "Lan" şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz seçim sonuçları karşısında sevincini dışa vuran isimlerden biri oldu.
Matiz "Jötem Türkiyem" notuyla paylaştığı konser kesiti videosuyla mutlululuğunu tüm sevenleriyle paylaştı!
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Mabel Matiz'in kırmızılar içindeki videosunu da buradan izleyebilirsiniz...
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