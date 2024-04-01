Oy Verme İşlemi Bittikten Sonra Canlı Yayın Açan Emre Kınay Ağır Göndermeli Sözler Söyledi!
Oy Verme İşlemi Bittikten Sonra Canlı Yayın Açan Emre Kınay Ağır Göndermeli Sözler Söyledi!
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Canlandırdığı her karakterle hafızalarımıza kazınmayı başaran Emre Kınay son olarak Dönence dizisiyle ekranlara gelmişti.
Son dönemlerde kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki öfkeli paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun sözleri de dikkatlerden kaçmıyor.
700 metre ötede bulunan evine bir buçuk saatte ulaşamadığı için çıldırma noktasına gelen Emre Kınay, "Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b*ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b*ka gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!" sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.
Bildiğiniz üzere, Türkiye 31 Mart Pazar günü yapılan Yerel Seçimler için sandık başına gitti. "Sandığa gitmiyorum" diyen Emre Kınay'ın bir paylaşım yapıp yapmayacağı da merak konusu olmuştu tabii.
Sandıklar kapandıktan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açan Kınay, "Son derece sakinim. Bağırıp çağırmayacağım. Trafikte değilim, evdeyim" diyerek sözlerine başladı.
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Ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıklar kapandıktan sonraki sözlerini değindi.
Kınay, "Demiş ki sayın Cumhurbaşkanı, 'Sandıklara sahip çıkın'. Derler ki; kişi kendinden bilir işi... Birileri 'şimdi sandıklara sahip çıkın' diyor. Çok ilginç değil mi?" ifadeleriyle gönderme yapmaya başladı.
"Hep biz mi hatalıyız, hırsızların hiç mi suçu yok? derler ya; zamanı var! İnşallah artık bu kindar dönem bitsin, sevgi dolu eli yüzü düzgün insanların ve hırsızlıkla ilişkisi olmayanların cümle kurduğu günler gelsin. Anlayan anladı!"
"Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz, inşallah. Tekrar söyleyeyim; bugün 'sandıkların başından ayrılmayın' diyenler sandığı gasp edenlerdi. Bunu bir yazın bir kenara daha sonra yine konuşuruz!"
Emre Kınay sözlerini "Ankara'dan çok güzel haberler aldım. Vergi kaçakçısı belediye başkan adayı kaybediyormuş. Onu öğrendim çok mutlu oldum. Demek ki artık namuslulara rağbet artıyor yurttaşta. Ne güzel, ne mutlu..." diyerek bitirdi.
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Emre Kınay'ın Instagram canlı yayınını da buradan izleyebilirsiniz:
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