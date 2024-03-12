Yıldızı Trafikle Bir Türlü Barışmayan Emre Kınay Yine Hızını Alamadı: Yetkililere Hakaretlerle Ateş Püskürdü!
Yıldızı Trafikle Bir Türlü Barışmayan Emre Kınay Yine Hızını Alamadı: Yetkililere Hakaretlerle Ateş Püskürdü!
Son dönemlerde isyanlarıyla meşhur oyuncu Emre Kınay, trafik sebebiyle 1.5 saatte 700 metre ilerideki evine gidemediği için isyan etti. Ateş püsküren Kınay, sandığa da seçime de gitmeyeceğini haykırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yılan Hikayesi, Güneşi Beklerken, Vurgun gibi birçok projede yer alan oyuncu Emre Kınay, en son Dönence dizisindeki baba rolüyle karşımıza çıkmıştı.
Bir süredir, oyunculuğunun yanında sosyal medya hesabından yaptığı öfke dolu paylaşımlarıyla gündeme gelen Kınay, geçtiğimiz aylarda yol yapım çalışması yüzünden uçağını kaçırınca deliye döndüğü anlarla konuşulmuştu.
"Neyi doğru yapıyorsunuz hayatınızda birbirinizle didişmekten başka. Olacak iş mi 2 bin 500 liram gitti. Ben bir uçak için kaç saat önceden çıkabilirim ki böyle bir salaklık olabilir mi?" diyerek isyan eden oyuncu, İBB'ye sert çıkışmıştı.
İstanbul trafiğiyle yıldızı barışmayan Emre Kınay, geçtiğimiz dakikalarda yine trafiğe isyan ettiği bir videoyla gündeme oturdu.
Bir buçuk saatte 700 metre ötedeki evine ulaşamayan Emre Kınay, "Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b*ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b*ka gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!" diye haykırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda