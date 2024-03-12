Yıldızı Trafikle Bir Türlü Barışmayan Emre Kınay Yine Hızını Alamadı: Yetkililere Hakaretlerle Ateş Püskürdü!

Sözlerine, 'Neyin hizmeti bu be? Bu ne ya? Vergi veriyorum ya ben 700 metre sonraki evime gidemiyorum bir buçuk saattir. Çakarlı arabalarla ilerleyip sağdan sağdan gidiyorsunuz her yere, ya rezillik bu rezillik! Hangi ülkede var böyle bir salaklık? Bu kadar vergi toplayıp ülkesindeki insanına bu kadar hizmet etmeyen bir devlet söylesenize bana! Bir tane! Yol yok, evine gidemezsin, trafik b*k, her şey b*mb*k, herkes çok biliyor ama! Ondan sonra yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti, valiye soruyorum işte, İstanbul valisine. Fenerbahçe stadındaki maçlarda niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti? Kim verdi sana bu yetkiyi? Vergiyi ben veriyorum, niye kapatıyorsunuz abi yolu?' diyerek devam eden Kınay, canlı yayını 'Yol açıldı ben kapatıyorum hadi eyvallah! Bakın başınızın çaresine, allah kahretsin topunuzu, topumuzu!' diye bağırarak bitirdi.