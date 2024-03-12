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Yıldızı Trafikle Bir Türlü Barışmayan Emre Kınay Yine Hızını Alamadı: Yetkililere Hakaretlerle Ateş Püskürdü!

Yıldızı Trafikle Bir Türlü Barışmayan Emre Kınay Yine Hızını Alamadı: Yetkililere Hakaretlerle Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
12.03.2024 - 18:58

Son dönemlerde isyanlarıyla meşhur oyuncu Emre Kınay, trafik sebebiyle 1.5 saatte 700 metre ilerideki evine gidemediği için isyan etti. Ateş püsküren Kınay, sandığa da seçime de gitmeyeceğini haykırdı.

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Yılan Hikayesi, Güneşi Beklerken, Vurgun gibi birçok projede yer alan oyuncu Emre Kınay, en son Dönence dizisindeki baba rolüyle karşımıza çıkmıştı.

Yılan Hikayesi, Güneşi Beklerken, Vurgun gibi birçok projede yer alan oyuncu Emre Kınay, en son Dönence dizisindeki baba rolüyle karşımıza çıkmıştı.

Bir süredir, oyunculuğunun yanında sosyal medya hesabından yaptığı öfke dolu paylaşımlarıyla gündeme gelen Kınay, geçtiğimiz aylarda yol yapım çalışması yüzünden uçağını kaçırınca deliye döndüğü anlarla konuşulmuştu.

Bir süredir, oyunculuğunun yanında sosyal medya hesabından yaptığı öfke dolu paylaşımlarıyla gündeme gelen Kınay, geçtiğimiz aylarda yol yapım çalışması yüzünden uçağını kaçırınca deliye döndüğü anlarla konuşulmuştu.

"Neyi doğru yapıyorsunuz hayatınızda birbirinizle didişmekten başka. Olacak iş mi 2 bin 500 liram gitti. Ben bir uçak için kaç saat önceden çıkabilirim ki böyle bir salaklık olabilir mi?" diyerek isyan eden oyuncu, İBB'ye sert çıkışmıştı.

"Neyi doğru yapıyorsunuz hayatınızda birbirinizle didişmekten başka. Olacak iş mi 2 bin 500 liram gitti. Ben bir uçak için kaç saat önceden çıkabilirim ki böyle bir salaklık olabilir mi?" diyerek isyan eden oyuncu, İBB'ye sert çıkışmıştı.

Kaçıranlarınız için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İstanbul trafiğiyle yıldızı barışmayan Emre Kınay, geçtiğimiz dakikalarda yine trafiğe isyan ettiği bir videoyla gündeme oturdu.

İstanbul trafiğiyle yıldızı barışmayan Emre Kınay, geçtiğimiz dakikalarda yine trafiğe isyan ettiği bir videoyla gündeme oturdu.

Bir buçuk saatte 700 metre ötedeki evine ulaşamayan Emre Kınay, "Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b*ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b*ka gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!" diye haykırdı.

Bir buçuk saatte 700 metre ötedeki evine ulaşamayan Emre Kınay, "Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b*ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b*ka gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!" diye haykırdı.

Sözlerine, 'Neyin hizmeti bu be? Bu ne ya? Vergi veriyorum ya ben 700 metre sonraki evime gidemiyorum bir buçuk saattir. Çakarlı arabalarla ilerleyip sağdan sağdan gidiyorsunuz her yere, ya rezillik bu rezillik! Hangi ülkede var böyle bir salaklık? Bu kadar vergi toplayıp ülkesindeki insanına bu kadar hizmet etmeyen bir devlet söylesenize bana! Bir tane! Yol yok, evine gidemezsin, trafik b*k, her şey b*mb*k, herkes çok biliyor ama! Ondan sonra yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti, valiye soruyorum işte, İstanbul valisine. Fenerbahçe stadındaki maçlarda niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti? Kim verdi sana bu yetkiyi? Vergiyi ben veriyorum, niye kapatıyorsunuz abi yolu?' diyerek devam eden Kınay, canlı yayını 'Yol açıldı ben kapatıyorum hadi eyvallah! Bakın başınızın çaresine, allah kahretsin topunuzu, topumuzu!' diye bağırarak bitirdi.

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İşte o anlar:

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