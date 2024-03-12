Ünlü Yapımcıdan Kötü Haber Geldi: Arif Keskiner Hayatını Kaybetti
Ünlü Yapımcıdan Kötü Haber Geldi: Arif Keskiner Hayatını Kaybetti
Türk sinema tarihine damga vuran ünlü yapımcı Arif Keskiner hayatını kaybetti.
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Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım, Piano Piano Bacaksız, Köşeyi Dönen Adam gibi birçok filmin yapımcı koltuğunda oturarak Türk sinema tarihine damga vuran Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü yapımcının vefat haberini oyuncu Almula Merter, "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" sözleriyle duyurdu.
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