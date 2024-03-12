Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü Yapımcıdan Kötü Haber Geldi: Arif Keskiner Hayatını Kaybetti

Ünlü Yapımcıdan Kötü Haber Geldi: Arif Keskiner Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
12.03.2024 - 16:33

Türk sinema tarihine damga vuran ünlü yapımcı Arif Keskiner hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım, Piano Piano Bacaksız, Köşeyi Dönen Adam gibi birçok filmin yapımcı koltuğunda oturarak Türk sinema tarihine damga vuran Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım, Piano Piano Bacaksız, Köşeyi Dönen Adam gibi birçok filmin yapımcı koltuğunda oturarak Türk sinema tarihine damga vuran Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yapımcının vefat haberini oyuncu Almula Merter, "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" sözleriyle duyurdu.

Ünlü yapımcının vefat haberini oyuncu Almula Merter, "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" sözleriyle duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?