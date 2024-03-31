Hepimiz Merak Etmiştik: Serenay Sarıkaya Neden Adana Demirspor Forması Giydiğini Açıkladı!
Hepimiz Merak Etmiştik: Serenay Sarıkaya Neden Adana Demirspor Forması Giydiğini Açıkladı!
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri tüm heyecanıyla devam ediyor! Desteklediği adaya oy vermek için sandık başına giden ünlülerden biri de Serenay Sarıkaya oldu. Oy kullanmaya gelen ünlü oyuncu neden Adana Demirspor forması giydiğini açıkladı!
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm Türkiye oylarını vermek için sandık başına gitti.
Birçok ünlü isim bugün destekledikleri belediye başkanı, ilçe başkanı ve muhtar adayıyla beraber meclis üyelerini zirveye taşımak için oy kullandı.
Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oldu. Şık kombinlerle sandık başında görmeye alıştığımız güzel oyuncu bu sefer herkesi şaşkına çevirdi.
Beşiktaş'ta oy kullanan Serenay Sarıkaya sandık başına Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla gelince sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
Oy kullanma işleminin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" ifadelerini kullandı.
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Hepimizin merak ettiği soru ise şüphesiz ki şu oldu: Adanalı dizisiyle tanıdığımız Serenay neden Adana Demirspor forması giydi?
Akıllardaki soruyu da yanıtsız bırakmayan Serenay Sarıkaya, "Bunu Aile'de bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" diyerek açıklama yaptı.
Serenay Sarıkaya'nın formasının arkasına baktığınızda da "01" ve "SERENAY SARIKAYA" yazılarını görebilirsiniz!
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