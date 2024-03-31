Hepimiz Merak Etmiştik: Serenay Sarıkaya Neden Adana Demirspor Forması Giydiğini Açıkladı!

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri tüm heyecanıyla devam ediyor! Desteklediği adaya oy vermek için sandık başına giden ünlülerden biri de Serenay Sarıkaya oldu. Oy kullanmaya gelen ünlü oyuncu neden Adana Demirspor forması giydiğini açıkladı!