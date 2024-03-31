Seçim Günü Sürprizleriyle Meşhur Serenay Sarıkaya, Sandık Başına Bu Sefer de Adana Demirspor Formasıyla Gitti!

Serenay Sarıkaya'nın Knitology markasına ait elbisesi 2.999 TL, R 13 marka ayakkabıları bin 295 dolar, Bvlgari marka çantası ise 3 bin 949 dolardı. Yani asıl bomba etkisi yaratan kıyafetleri değil kombinin fiyatıydı!