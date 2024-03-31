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Seçim Günü Sürprizleriyle Meşhur Serenay Sarıkaya, Sandık Başına Bu Sefer de Adana Demirspor Formasıyla Gitti!

Seçim Günü Sürprizleriyle Meşhur Serenay Sarıkaya, Sandık Başına Bu Sefer de Adana Demirspor Formasıyla Gitti!

Serenay Sarıkaya
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
31.03.2024 - 17:33

Seçim günü kombinleri meşhur olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, oy kullanmaya bu sefer de Adana Demirspor formasıyla gitti!

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Biliyorsunuz ki 2024 yerel seçimleri geldi çattı. 31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı. Vatandaşlar yerel yönetimin belirleneceği bu günde oylarını kullanmaya başladı.

Biliyorsunuz ki 2024 yerel seçimleri geldi çattı. 31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı. Vatandaşlar yerel yönetimin belirleneceği bu günde oylarını kullanmaya başladı.

Tabii seçim süreci başlar başlamaz ünlülerimizden sandık başı pozları sosyal medyada yerini aldı. Kimi ünlümüz kendi pozunu paylaşırken kimi ünlümüz de oy kullanan diğer vatandaşlarımız tarafından görüntülendi. O isimlerden bir tanesi de Serenay Sarıkaya oldu tabii!

Tabii seçim süreci başlar başlamaz ünlülerimizden sandık başı pozları sosyal medyada yerini aldı. Kimi ünlümüz kendi pozunu paylaşırken kimi ünlümüz de oy kullanan diğer vatandaşlarımız tarafından görüntülendi. O isimlerden bir tanesi de Serenay Sarıkaya oldu tabii!

Hatırlar mısınız bilmiyoruz Sarıkaya'nın 14 Mayıs seçimlerindeki kıyafetleri magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. "Neden?" diyecek olursanız hemen onu da anlatalım!

Hatırlar mısınız bilmiyoruz Sarıkaya'nın 14 Mayıs seçimlerindeki kıyafetleri magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. "Neden?" diyecek olursanız hemen onu da anlatalım!

Serenay Sarıkaya'nın Knitology markasına ait elbisesi 2.999 TL, R 13 marka ayakkabıları bin 295 dolar, Bvlgari marka çantası ise 3 bin 949 dolardı. Yani asıl bomba etkisi yaratan kıyafetleri değil kombinin fiyatıydı!

Yerel seçimlerde ne giyeceği merak konusu olan Serenay Sarıkaya'nın bugünkü oy kullanma kombini de sosyal medyada gündem oldu elbette.

Yerel seçimlerde ne giyeceği merak konusu olan Serenay Sarıkaya'nın bugünkü oy kullanma kombini de sosyal medyada gündem oldu elbette.

Serenay Sarıkaya, bugünkü yerel seçimlerde oy vermeye Adana Demirspor formasıyla geldi!

Serenay Sarıkaya, bugünkü yerel seçimlerde oy vermeye Adana Demirspor formasıyla geldi!
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İşte Serenay Sarıkaya'nın oy kullanma kombini 👇🏻

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Serenay Sarıkaya'nın kombinini "Yakışmış" notuyla paylaştı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Serenay Sarıkaya'nın kombinini "Yakışmış" notuyla paylaştı!

Ünlü oyuncunun oy verme kombinine sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Ünlü oyuncunun oy verme kombinine sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz Sarıkaya'nın oy kullanma kombinini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Sarıkaya'nın oy kullanma kombinini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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