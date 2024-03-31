Hande Ataizi'ne Attığı Tokatla Hafızalarımıza Kazınan Sevda Demirel'in Son Hali Görenleri Şoke Etti!
Hande Ataizi'ne Attığı Tokatla Hafızalarımıza Kazınan Sevda Demirel'in Son Hali Görenleri Şoke Etti!
Hande Ataizi'ne attığı tokatla bir döneme damgasını vuran Sevda Demirel'in son hali görenleri şoke etti.
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Eski manken ve sunucu Sevda Demirel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Mutlaka diyoruz çünkü hatırlarsanız ünlü isim 2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programın 37'nci bölümünde Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
O meşhur tokattan sonra her hareketi mercek altına alınan Demirel, hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu biliyorsunuz ki.
Sevda Demirel son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimi ile gündeme geliyor. Hatta Sevda Demirel'in değişimini görenler hayrete düşüyor desek yeri.
Son zamanlarda spora merak salan ünlü isim yine ve yeniden geçirdiği değişimler ile gündeme geldi. Adeta kas şovu yapan 51 yaşındaki eski mankenin son halini görenler ise şoke oldu.
İşte Sevda Demirel'in son hali 👇🏻
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