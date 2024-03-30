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Sünnet Derisinden Sonra Yeni Moda mı Geliyor? Yonca Evcimik'in Estetik İtirafı "Daha Neler Göreceğiz" Dedirtti

Sünnet Derisinden Sonra Yeni Moda mı Geliyor? Yonca Evcimik'in Estetik İtirafı "Daha Neler Göreceğiz" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
30.03.2024 - 20:36

Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, bu sefer estetik açıklamalarıyla gündeme geldi!

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90'ların sevilen sanatçısı Yonca Evcimik'i mutlaka tanıyorsunuzdur. "Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin de en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

90'ların sevilen sanatçısı Yonca Evcimik'i mutlaka tanıyorsunuzdur. "Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin de en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Çılgın Bediş dizisi ile akıllara kazınan ünlü sanatçı hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman gündemimize düşüyor biliyorsunuz ki.

Çılgın Bediş dizisi ile akıllara kazınan ünlü sanatçı hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman gündemimize düşüyor biliyorsunuz ki.

Yonca Evcimik bu sefer de estetik açıklamaları ile gündeme geldi. 60 yaşındaki ünlü sanatçının estetik açıklamaları hayranlarını şaşırttı.

Yonca Evcimik bu sefer de estetik açıklamaları ile gündeme geldi. 60 yaşındaki ünlü sanatçının estetik açıklamaları hayranlarını şaşırttı.

"Artık yaşlanmak yok" diyen ünlü sanatçı yaptırdığı estetik hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Artık yaşlanmak yok" diyen ünlü sanatçı yaptırdığı estetik hakkında şu açıklamaları yaptı:

'Ben en son bir şey yaptırdım. Bir hafta önce bebek kordonundan oluşturulmuş kök hücre denilmesede kök hücre gibi kullanılan bir şey... Bir hafta 10 günde anlaşılabilecek bir şey değil. 2 ay sonra faydasını göreceğime eminim bundan sonra yaşlanmak ve estetik yok'

İşte Yonca Evcimik'in estetik açıklamaları 👇🏻

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Siz ünlü sanatçının estetik açıklamaları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü sanatçının estetik açıklamaları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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bellissimo

Belki yüzünde hiç kırışıklık yok ama yine de yaşlı duruyor

ömer

Abla kötü bir haberim var bandıra bandıra yaşlanmışsın😔😔

anıl arslancan

dıştan yok da (!) iç organları, kasları ne yapacağız? ki bu estetik de gençleştirmiyor