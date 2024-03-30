Sünnet Derisinden Sonra Yeni Moda mı Geliyor? Yonca Evcimik'in Estetik İtirafı "Daha Neler Göreceğiz" Dedirtti

'Ben en son bir şey yaptırdım. Bir hafta önce bebek kordonundan oluşturulmuş kök hücre denilmesede kök hücre gibi kullanılan bir şey... Bir hafta 10 günde anlaşılabilecek bir şey değil. 2 ay sonra faydasını göreceğime eminim bundan sonra yaşlanmak ve estetik yok'