TikTok Fenomen'i Mika Can Raun'un Kayınvalidesi Oğlunun İsmiyle Birlikte Mika'nın da Dövmesini Yaptırdı!
TikTok Fenomen'i Mika Can Raun'un Kayınvalidesi Oğlunun İsmiyle Birlikte Mika'nın da Dövmesini Yaptırdı!
TikTok fenomeni Mika Can Raun, sosyal medya hesabından kayınvalidesinin kendi ismini dövme yaptırdığı anları paylaştı!
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TikTok paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Cinsiyet geçiş süreci dahil olmak üzere özel hayatının birçok anını takipçileriyle paylaşan Raun hem estetikleri hem sesi hem de aşk hayatı ile sürekli gündemde.
Hatta geçtiğimiz haftalarda birkaç gün ortadan kaybolan ünlü fenomen Tayland seyahatinde cinsiyet geçiş sürecini tamamlamıştı hatırlarsanız. Tabii "kocasıyla" beraber!
Aşklarını sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarında her fırsatta haykıran çiftin birbirlerine her koşulda destek olduklarını biliyoruz.
Hatta aşklarını birbirlerinin vücutlarına kazıdıklarını da! Hatırlarsanız Mika ve Batu çifti geçtiğimiz haftalarda birbirlerinin isimlerini kollarına dövme yaptırmışlardı!
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Bu sefer çiftten hiç beklemediğimiz bir hamle geldi! Mika Can Raun, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımda erkek arkadaşının annesinin kendi ismini dövme yaptırdığını açıkladı.
İşte Mika Can Raun'un o paylaşımı 👇🏻
Raun, bir sonraki paylaşımında ise kayınvalidesinin dövmesini paylaştı. Kayınvalidesinin Mika'nın dövmesini yaptırması şaka mı? Siz bu paylaşım için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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sanki bı salgın var,herkes beynini yemiş.Yorum yapamadım
Tibbin ters orantılı gelişmesi de ne biliym yil olmuş 2024 bazi hastaliklara çare uretemezken şöyle hilkat garibeleri için tıbbın çabası...
''A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors'' deli cevad sksin hepinizi.