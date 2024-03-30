MASAK İnceleme Başlatmıştı: Fenomenlere Ait 92 Milyarlık Mal Varlığına El Konuldu!
MASAK İnceleme Başlatmıştı: Fenomenlere Ait 92 Milyarlık Mal Varlığına El Konuldu!
Lüks yaşantısı ile dikkat çeken Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasından sonra diğer sosyal medya fenomenleri hakkında da soruşturma açılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucu fenomenlere ait tam tamına 92 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
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Hatırlarsanız lüks ve şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda tutuklanmışlardı. Polat çiftinin tutuklanmasından sonra ise gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti.
Dilan Polat'ın "Fenomenlerin Rönesans Tablosu" notuyla paylaştığı fotoğraf karesinde yer alan tüm isimlere MASAK tarafından inceleme başlatılmış ve birçok fenomenin mal varlığına el konulmuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz saatlerde MASAK incelemesi sonucunda bazı fenomenlerin toplamda 92 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Yerlikaya aynı zamanda “Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz." açıklamalarını yaptı ve ekledi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taşınır araçların İstanbul Emniyetine tahsis edildiğini de belirtti. Yerlikaya aynı zamanda "Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız” ifadelerini kullandı.
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