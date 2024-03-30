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MASAK İnceleme Başlatmıştı: Fenomenlere Ait 92 Milyarlık Mal Varlığına El Konuldu!

MASAK İnceleme Başlatmıştı: Fenomenlere Ait 92 Milyarlık Mal Varlığına El Konuldu!

Dilan Polat
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
30.03.2024 - 17:45

Lüks yaşantısı ile dikkat çeken Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasından sonra diğer sosyal medya fenomenleri hakkında da soruşturma açılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucu fenomenlere ait tam tamına 92 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

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Hatırlarsanız lüks ve şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda tutuklanmışlardı. Polat çiftinin tutuklanmasından sonra ise gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti.

Hatırlarsanız lüks ve şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda tutuklanmışlardı. Polat çiftinin tutuklanmasından sonra ise gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti.

Dilan Polat'ın "Fenomenlerin Rönesans Tablosu" notuyla paylaştığı fotoğraf karesinde yer alan tüm isimlere MASAK tarafından inceleme başlatılmış ve birçok fenomenin mal varlığına el konulmuştu.

Dilan Polat'ın "Fenomenlerin Rönesans Tablosu" notuyla paylaştığı fotoğraf karesinde yer alan tüm isimlere MASAK tarafından inceleme başlatılmış ve birçok fenomenin mal varlığına el konulmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz saatlerde MASAK incelemesi sonucunda bazı fenomenlerin toplamda 92 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz saatlerde MASAK incelemesi sonucunda bazı fenomenlerin toplamda 92 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, 'Bizim insanımıza eziyet edip, malından mülkünden haksız yere el koyduğu ve biz bunu çökerttik adalete teslim ettik. Anahtarını onlardan aldıysak, biz de bunu kahraman polisimize trafik devriyesi yapalım dedik' ifadelerini kullandı.

Yerlikaya aynı zamanda “Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz." açıklamalarını yaptı ve ekledi:

Yerlikaya aynı zamanda “Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz." açıklamalarını yaptı ve ekledi:

'İnceliyoruz savcımıza arz ediyoruz. Savcımızda mahkemeye iletiyor. Mahkeme de gelin bu şekilde diyor. Toplamda da Türkiye’de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu. Bu araçları biz kimden aldık? 421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti. Mahkeme de dedi ki biz bu müracaatı yerinde gördük.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taşınır araçların İstanbul Emniyetine tahsis edildiğini de belirtti. Yerlikaya aynı zamanda "Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taşınır araçların İstanbul Emniyetine tahsis edildiğini de belirtti. Yerlikaya aynı zamanda "Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız” ifadelerini kullandı.

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