Okan Bayülgen'den Sığınmacı Açıklaması: "Aynı Kaderi Paylaşıyoruz"
Okan Bayülgen'den Sığınmacı Açıklaması: "Aynı Kaderi Paylaşıyoruz"
Kendi yazıp yönettiği Richard oyununun temsilinde sanatseverlerle buluşan Okan Bayülgen'in sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada tartışma yarattı.
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Sohbet programları ile meşhur Okan Bayülgen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü komedyen Zara, Disko Kralı, Uykusuzlar Kulübü gibi TV programları ile televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden bir tanesi.
Yıllar boyunca ekranlarda sunduğu programlar ile akıllara kazınan Okan Bayülgen son zamanlarda tiyatro ile ilgileniyor.
Biliyorsunuz ki ünlü komedyen açıklamaları ile en dikkat çeken isimlerden biri. Bazen açıklamaları ile büyük destek gören Bayülgen bazen de toplu eleştirilere maruz kalıyor tabii.
Kendi yazıp yönettiği Richard oyununun temsilinde sanatseverlerle buluşan ünlü isim bu sefer de sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.
Bayülgen, sığınmacılar hakkında "Buradan İngiltere'ye giden ya da güneyimizden, güney doğumuzdan bizim topraklarımıza gelenler, aslında ortak bir kaderi paylaşıyor 'öteki' olarak" açıklamalarında bulundu.
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Ünlü komedyenin "Biz göç alıyor, sığınmacı alıyoruz, onlara öteki muamelesi yapıyoruz. Biz de çalışmak, eğitim ya da yerleşmek için başka ülkelere gidiyoruz. Biz de orada öteki muamelesi görüyoruz" açıklamaları da dikkat çekti.
Siz Okan Bayülgen'in sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamalara katılıyor musunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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