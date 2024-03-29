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Müslüm Gürses'in Daha Önce Seslendirip Paylaşmadığı 6 Şarkılık Albümü Geliyor!

Müslüm Gürses'in Daha Önce Seslendirip Paylaşmadığı 6 Şarkılık Albümü Geliyor!

Müslüm Gürses
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
29.03.2024 - 16:02

Müslüm Baba olarak da bilinen Müslüm Gürses'in daha önce seslendirip paylaşmadığı şarkılardan oluşan yeni bir albümü geliyor!

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Arabesk müziğin usta isimlerinden biri olan Müslüm Gürses'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Gürses, hem acılı hayat hikayesi hem de her biri birbirinden etkileyici parçaları ile müzik dünyasının babası olarak bilinir.

Arabesk müziğin usta isimlerinden biri olan Müslüm Gürses'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Gürses, hem acılı hayat hikayesi hem de her biri birbirinden etkileyici parçaları ile müzik dünyasının babası olarak bilinir.

Hatırlarsanız usta sanatçı Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti. Gürses'in ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen ünlü sanatçının şarkıları her zaman aynı ilgi ile dinlenmeye devam etti.

Hatırlarsanız usta sanatçı Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti. Gürses'in ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen ünlü sanatçının şarkıları her zaman aynı ilgi ile dinlenmeye devam etti.

Geçtiğimiz saatlerde Müslüm Gürses'in ölümünün 11. yılına özel bir haber duyuruldu. Ünlü sanatçının müzik şirketi Elenor, sanatçının daha önce hiç yayımlanmayan yeni şarkılarını paylaşacağını duyurdu.

Geçtiğimiz saatlerde Müslüm Gürses'in ölümünün 11. yılına özel bir haber duyuruldu. Ünlü sanatçının müzik şirketi Elenor, sanatçının daha önce hiç yayımlanmayan yeni şarkılarını paylaşacağını duyurdu.

Gürses'in Elenor Müzik arşivinde saklanan 6 şarkısı, Tozlu Raflar isimli albümde bir araya gelecek. Altı şarkıdan oluşacak albüm 18 Nisan tarihinde tüm müzik platformlarında dinleyicisi ile buluşacak.

Gürses'in Elenor Müzik arşivinde saklanan 6 şarkısı, Tozlu Raflar isimli albümde bir araya gelecek. Altı şarkıdan oluşacak albüm 18 Nisan tarihinde tüm müzik platformlarında dinleyicisi ile buluşacak.

Siz Müslüm Gürses'in yeni şarkılarını dinleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

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