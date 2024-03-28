Kim Doğru Söylüyor?: Banu Parlak Hakkında Çıkan Gözaltı Haberlerini Yalanladı!
Kim Doğru Söylüyor?: Banu Parlak Hakkında Çıkan Gözaltı Haberlerini Yalanladı!
Geçtiğimiz saatlerde Emrullah Erdinç, Banu Parlak'ın gözaltına alındığına dair bir tweet paylaşmıştı. Parlak, hakkında çıkan gözaltı haberlerini yalanladığı bir video paylaştı.
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Geçtiğimiz saatlerde Emrullah Erdinç, ünlü influencer Banu Parlak'ın gözaltına alındığını söylediği bir tweet paylaşmıştı.
Erdinç, Banu Parlak'ın Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü görevlisine hakaret ettiğini ve bu nedenle de gözaltına alınarak nezarethaneye götürüldüğünü ifade etmişti.
İşte Emrullah Erdinç'in paylaşımı 👇🏻
Banu Parlak ise sosyal medya hesabında hakkında çıkan gözaltı haberlerini yalanladığı bir hikaye paylaştı.
Parlak, "Allah aşkına bir düşün yakamdan nezaretteymişim, tutuklanmışım, gözaltındaymışım... Yok öyle bir şey, yakamdan düşün!" sözleriyle isyan etti.
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İşte o anlar 👇🏻
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