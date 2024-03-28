Konuyu Spordan Yalnızlığa Bağlayan Bade İşçil'in Aşk Sorusuna Verdiği Espirili Yanıt Kahkahaya Boğdu!
Konuyu Spordan Yalnızlığa Bağlayan Bade İşçil'in Aşk Sorusuna Verdiği Espirili Yanıt Kahkahaya Boğdu!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Uzun süredir yanında kimsecikleri göremediğimiz Barbie lakaplı Bade İşçil, aşk sorularına verdiği esprili yanıt ile kahkahaya boğdu.
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Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu ile tanınan ve Türkiye'nin Barbie'si olarak anılan Bade İşçil'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
"Ezel", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Aşk 101" gibi yapımlarda izlediğimiz İşçil, uzun zamandır ekranlardan uzak kalsa da açıklamaları, özel hayatı ve paylaşımları ile hala magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Biliyorsunuz ki ünlü ismin aşk geçmişi biraz karışık. Hatta aşkta yüzü bir türlü gülmeyen İşçil'in yanında uzun süredir kimseyi de göremiyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Baltalimanı'nda objektiflere takılan Bade İşçil, sağlık için günde 10 bin adım attığını söyledi. İşin ilgi çeken kısmı ise İşçil'in konuyu spordan bir anda yalnızlığa bağlaması oldu!
Hürriyet'in haberine göre "Genel olarak kimseye yürümüyorum ama. Yalnız geldik, yalnız gidiyoruz. Bakın yalnız yürüyorum” diyen Bade İşçil'e bu açıklamalardan sonra aşk sorusu da soruldu tabii.
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İşçil'in aşk sorusuna verdiği “Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun hadi deyince de olmuyor. Sarı sayfalara ilan mı vereyim?” cevabı ise kahkahaya boğdu!
Bakalım yerli Barbie Bade İşçil'in yanında ne zaman birini göreceğiz! Siz İşçil'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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