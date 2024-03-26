Daha Önce de Swinger Partisi Yaptıklarını İddia Etmişti: Deniz Akkaya Öztürk Çiftini Diline Fena Doladı!

'Şampiyonlar Ligi' fenomenlerinden biri olan Eylül Öztürk ve eşi Kenan Öztürk ile Deniz Akkaya arasındaki sular durulmadı. Çiftin daha önce de swinger partileri düzenlediğini iddia eden Akkaya bu sefer Eylül ve Kenan Öztürk çiftine fena çıkıştı!