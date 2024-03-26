Daha Önce de Swinger Partisi Yaptıklarını İddia Etmişti: Deniz Akkaya Öztürk Çiftini Diline Fena Doladı!
Daha Önce de Swinger Partisi Yaptıklarını İddia Etmişti: Deniz Akkaya Öztürk Çiftini Diline Fena Doladı!
'Şampiyonlar Ligi' fenomenlerinden biri olan Eylül Öztürk ve eşi Kenan Öztürk ile Deniz Akkaya arasındaki sular durulmadı. Çiftin daha önce de swinger partileri düzenlediğini iddia eden Akkaya bu sefer Eylül ve Kenan Öztürk çiftine fena çıkıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dilan Polat davasından sonra tüm gözlerin çevrildiği "Şampiyonalar Ligi Masası"nı mutlaka hatırlarsanız. Polatlardan sonra tek tek haklarında soruşturma açılan bu kişiler arasında öne çıkan isimlerden bir tanesi de Eylül Öztürk'tü.
Eşi ve çocuğu ile şu an Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, Polat davasından sonra verdiği abartılı tepkilerle de birçok kez gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Hatta ünlü fenomen, bu yaşananlar sona erdiğinde kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel bile yapacağını anlatmıştı.
Sonrasında Eylül Öztürk gündemine Deniz Akkaya kitabın ortasından giriş yapmış ve Öztürk'e paragraflarca hakaret etmişti.
Hatta hızını alamayan Akkaya, Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Öztürk'e de paragraflar boyu ders vermiş, çiftin evlerinde swinger partileri düzenlediğini iddia etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkilinin arasındaki sular biraz durulmuş gibi görünüyordu ki geçtiğimiz saatlerde Deniz Akkaya'dan beklenmeyen bir hamle geldi!
Akkaya, Eylül ve Kenan Öztürk'ün fotoğrafını kişisel Twitter (X) hesabından paylaşarak "Hailey ve Justin😂😂😂😂😂😂😂" notunu düştü.
Deniz Akkaya aynı zamanda "Kim bunlar?" diye soran takipçisine de "Soyguncular" cevabını verdi. Konunun nasıl buraya geldiği ise hala meçhul...
Sizce Eylül ve Kenan Öztürk çiftinden Deniz Akkaya'ya bir karşılık gelir mi? Hadi, yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın