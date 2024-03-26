Kimin Annesini Oynayacak? Kızıl Goncalar Dizisinin Kadrosuna Giren Yeni Oyuncu Belli Oldu!
Kimin Annesini Oynayacak? Kızıl Goncalar Dizisinin Kadrosuna Giren Yeni Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Son dönemlerde reytingleri sallayan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil olacak!
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Biliyorsunuz ki Kızıl Goncalar Türk televizyonlarının en çok izlenen dizileri arasında yer almaya devam ediyor.
Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı dizide yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve çevresinin yaşadıklarını izliyoruz.
Son zamanların en popüler dizileri arasında yer alan Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili gelişmeler de dizinin sevenleri tarafından heyecanla takip ediliyor.
Geçtiğimiz saatlerde Kızıl Goncalar kadrosuna yeni bir ismin dahil olacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar'a Gülayşe isimli yeni bir karakterin geleceğini duyurdu.
Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin annesini canlandıracak isim ise İnci Sefa Cingöz olacak.
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Bakalım İnci Sefa Cingöz'ün canlandıracağı Gülayşe karakteri ile Kızıl Goncalar'da neler yaşanacak! Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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