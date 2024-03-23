Demet Akalın Kanser Olduğunu Açıklayan Prenses Hakkındaki Komplo Teorilerine Kitabın Ortasından Giriş Yaptı!
Demet Akalın Kanser Olduğunu Açıklayan Prenses Hakkındaki Komplo Teorilerine Kitabın Ortasından Giriş Yaptı!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın bu sefer de kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate Middleton hakkında ortaya atılan komplo teorilerine yaptığı yorumla mevzuya kitabın ortasından giriş yaptı!
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Atarlı giderli şarkılarıyla müzik listelerini sallayan Demet Akalın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü sanatçı hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Demet Akalın, ortalığı birbirine katan açıklamalarının yanısıra biliyorsunuz ki yazım/imla hatalarıyla da sık sık gündem oluyor.
Ünlü sanatçı sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Hatta sosyal medya onun için bir yaşam tarzı desek yeri. Eğer takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur ki Demet Akalın, hem televizyon hem dünya gündemi hakkında sık sık paylaşım yapıyor!
Biliyorsunuz ki birkaç gündür gündemimizde Galler prensesi Kate Middleton'ın kanser olduğunu ve tedaviye başladığını duyurması var.
Tabii bir de prenses hakkında ortaya atılan komplo teorileri. Peki prensesin haberleri tüm dünyayı sallarken Demet Akalın bu duruma sessiz kalabilir mi?
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Tabii ki duramaz! Akalın, prenses hakkında ortaya atılan teorilerden birine yorum yapmaktan kendini alıkoyamadı ve "Oğlum cimri ya bunlar tutumluyuzu halka gösterıolar! Aynı kazakla en sevdiği yerdir" yorumuyla mevzuya resmen kitabın ortasından giriş yaptı.
Akalın, "cimrilik dediğiniz şey sürdürülebilir yaşam" diyen takipçisine de "bunlarınki göstermelik" dedi.
Siz yorum kraliçesi Demet Akalın'ın Galler prensesi hakkındaki düşüncelerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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