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Şahane Hayatım'ın Mesut'u Onur Tuna'nın Yeni Saç Stili "Kendine Ne Yaptın Savcım?" Dedirtti

Şahane Hayatım'ın Mesut'u Onur Tuna'nın Yeni Saç Stili "Kendine Ne Yaptın Savcım?" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
23.03.2024 - 22:23

Şahane Hayatım dizisinde Mesut karakterini canlandıran Onur Tuna'nın yeni tarzı takipçilerini şoke etti. Ünlü oyuncunun son pozu resmen yorum yağmuruna tutuldu.

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Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Onur Tuna'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Onur Tuna'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Biliyorsunuz ki Onur Tuna, kariyerinin yanısıra yakışıklılığıyla da hem magazin hem televizyon dünyasının en gözde isimlerinden biri.

Biliyorsunuz ki Onur Tuna, kariyerinin yanısıra yakışıklılığıyla da hem magazin hem televizyon dünyasının en gözde isimlerinden biri.

Karizmatik oyuncu şimdilerde Şahane Hayatım dizisinde Mesut karakterine hayat veriyor. Hatta ünlü oyuncu dizideki başarılı oyunculuğu ile izleyicinin kalbinde taht kuruyor desek yeri.

Karizmatik oyuncu şimdilerde Şahane Hayatım dizisinde Mesut karakterine hayat veriyor. Hatta ünlü oyuncu dizideki başarılı oyunculuğu ile izleyicinin kalbinde taht kuruyor desek yeri.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medya paylaşımları da mercek altında. Ünlü oyuncunun her pozu her açıklaması olay oluyor!

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medya paylaşımları da mercek altında. Ünlü oyuncunun her pozu her açıklaması olay oluyor!

Onur Tuna bu sefer de yeni tarzını paylaştığı son pozu ile gündeme geldi! Tuna'nın yeni tarzı takipçilerini oldukça şaşırttı.

Onur Tuna bu sefer de yeni tarzını paylaştığı son pozu ile gündeme geldi! Tuna'nın yeni tarzı takipçilerini oldukça şaşırttı.
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İşte Onur Tuna'nın yeni tarzı 👇🏻

İşte Onur Tuna'nın yeni tarzı 👇🏻

Onur Tuna'nın yeni saç stilini beğenmeyenler de oldu...

Onur Tuna'nın yeni saç stilini beğenmeyenler de oldu...

Beğenenler de... Gelin, ünlü oyuncunun yeni stiline kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

Beğenenler de... Gelin, ünlü oyuncunun yeni stiline kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

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Siz Onur Tuna'nın yeni stilini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Onur Tuna'nın yeni stilini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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