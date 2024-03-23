Kerimcan Durmaz Yeni Klip Hazırlığında! 23 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kerimcan Durmaz Yeni Klip Hazırlığında! 23 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın bu hafta sonu tam gaz çalışanlardan oldu.
Merve Boluğur her zamanki gibi ufak göndermeler yaparak keyiflendi.
Cemal Can Canseven kendisiyle estetik istişaresi gerçekleştirdi.
Kerimcan Durmaz klip hazırlıklarındaydı.
Eda Ece aşka geldi.
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Arzu Sabancı güneşli havanın keyfini çıkardı.
Pınar Deniz de akşam güneşinin...
Yasemin Erbil de bu hafta sonu aşka gelenlerdendi.
İrem Derici, tatilin keyfini sürdü.
Nurgül Yeşilçay, enteresan etkinlik fikirleriyle kendi kendine eğlendi.
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Gonca Vuslateri yeni eşi ve bebeğiyle gezmelerin tadını çıkardı.
Pelin Akil, Müge Boz ile buluştu.
Aslı Kızmaz da aşka geldi, eşine sevgisini haykırdı.
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