Soru Zor Cevabı Daha da Zor: Bu Ünlülerden Sadece Birini Seçme Hakkınız Olsaydı Hangi Ünlü İsmi Seçerdiniz?
Soru Zor Cevabı Daha da Zor: Bu Ünlülerden Sadece Birini Seçme Hakkınız Olsaydı Hangi Ünlü İsmi Seçerdiniz?
Biliyorsunuz ki dizi sektöründe birçok başarılı oyuncumuz öne çıkıyor. Çağatay Ulusoy'dan Metin Akdülger'e kadar birçok oyuncu kariyerinin yanısıra yakışıklı görünümleriyle de dikkat çekiyor. Peki size birazdan göstereceğimiz oyuncular arasından sadece birini seçme hakkınız olsa kimi seçerdiniz? Hadi, gelin birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz ki dizi dünyamız birçok başarılı ve yetenekli oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Çağatay Ulusoy'dan Metin Akdülger'e kadar birçok başarılı oyuncu yalnızca kariyeri ile değil yakışıklı görünümleri ile de izleyicinin kalbini feth ediyor.
Bu ünlü isimlere hayran olmamak elde değil tabii ki. Hatta birden çok isme hayran olmak da oldukça doğal. Peki ya içlerinden sadece bir tanesini seçmeniz gerekseydi...
İşte tam da bu noktada @ecemsbb isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımı devreye giriyor. "Bu ünlülerden sadece birini seçebilseydiniz hangisi olurdu?" diye soran sosyal medya kullanıcısı timelin'ı kararsız bıraktı desek yeri.
İşte @ecemsbb isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımı👇🏻 Gelin bir de sosyal medya kullanıcıları hangi ünlü ismi seçmiş ona bakalım!
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Peki ya sizin bu ünlülerden sadece bir tanesini seçme hakkınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Buyurun ankete!
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