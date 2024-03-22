Darp ve Uyuşturucu Davasında Yeni Gelişme: Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli'ye Hapis Cezası!
Darp ve Uyuşturucu Davasında Yeni Gelişme: Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli'ye Hapis Cezası!
Başarılı oyuncu Aras Bulu İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Adı şiddet ve uyuşturucu satıcısı iddialarına karışan Orçun İynemli için verilen ceza belli oldu!
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Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Mete karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Çukur, Muhteşem Yüzyıl ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden de bir tanesi.
Biliyorsunuz ki Atatürk filmi ile kariyerinin pik noktasına ulaşan İynemli, hatırlarsanız tam da filminin vizyona gireceği sırada ailesinin yaşadığı skandal ile gündeme geldi.
Aras Bulut'un ağabeyi Orçun İynemli'nin eşini darp ettiği iddiası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratmış hatta İynemli'nin eşi suç duyurusunda bile bulunmuştu!
Eda İynemli ifadesinde eşinin kendisini darp ettiğini ve evde uyuşturucu imal edip kullandığını söylemişti. Eda İynemli'nin ifadesi üzerine gerçekleştirilen aramada ise saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti.
Yapılan aramadan sonra Orçun İynemli gözaltına alınmış ve İynemli, ifadesinde bağımlı olduğunu söyleyerek tedavi almak istediğini belirtmişti. Savcılığa verdiği ifadeden sonra tutuklanması talep edilen İynemli'ye nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konmuştu.
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Eda İynemli'nin ihbarı üzerine yürütülen soruşturma geçtiğimiz saatlerde tamamlandı ve Orçun İynemli'nin tartışma esnasında Eda İynemli'ye tokat atarak eşinin kulağını yaraladığı belirtildi. Aynı zamanda ünlü oyuncunun cezası da belli oldu.
İstanbul asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan ünlü oyuncu Orçun İynemli, basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı!
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