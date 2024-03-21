Aşk Tam Gaz Devam: Cem Yılmaz Sevdiceği Necla Karahalil'in Yemek Yaptığı Anları Paylaşmalara Doyamadı!
Aşk Tam Gaz Devam: Cem Yılmaz Sevdiceği Necla Karahalil'in Yemek Yaptığı Anları Paylaşmalara Doyamadı!
Yepyeni bir aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz sevdiceği Necla Karahalil'in memleketine gitti. Sabah el ele dolaşan çiftimiz bu sefer de birlikte yemek pişirdi. Ünlü komedyen sevgilisini paylaşmalara doyamadı.
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Komedi sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü komedyen hem oyunculuğu hem de imza attığı her projesi ile Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden bir tanesi.
Ünlü komedyen sadece kariyeri ile değil aşk hayatı ile de sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri. Biliyorsunuz ki ünlü ismin aşk hayatına yetişmek de oldukça zor!
Hatırlarsanız Ahu Yağtu ile olaylı boşanmasından sonra hayatına Ayşe Hatun Önal'ı alan Cem Yılmaz daha sonra Defne Samyeli'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Defne Samyeli'den sonra ise Cem Yılmaz'ın yanında Serenay Sarıkaya'yı görmüştük.
Bir süredir bekarlığın tadını çıkaran ünlü komedyenin geçtiğimiz haftalarda paylaştığı gizemli ayakkabı karesi magazin dünyasının tüm meraklı gözlerini üzerine toplamıştı ki ayakkabının sahibinin orataya çıkması pek uzun sürmedi.
Herkes topuklu ayakkabının kim olduğunu düşünürken gizemli sevgili kendi paylaşımı ile sırrı çözdü. Herkesin merakla beklediği gizemli ayakkabının sahibi sosyal medya paylaşımları ile tanınan Necla Karahalil çıktı!
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Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük olan sevgilisi Karahalil ile olan aşkı birkaç haftadır tam gaz devam ediyor. Karahalil, sevgilisinin gösterilerine bile gidiyor hatta. Ancak ikiliyi bir türlü yan yana göremiyorduk.
Ta ki ünlü çiftimiz bugün el ele objektiflere yakalanana kadar.
Sevdiceğinin memleketine Tekirdağ'a giden Cem Yılmaz bu sefer de sevgilisinin yemek yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı!
Aşkları tam gaz devam eden ünlü komedyen sevgilisini paylaştığı videoya "Gülümseyin Necolandınız" notunu düştü.
Bakalım ikilinin Tekirdağ gezisinden başka paylaşımlar da gelecek mi! Siz Cem Yılmaz'ın paylaşımı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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