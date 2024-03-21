Aşk Tam Gaz Devam: Cem Yılmaz Sevdiceği Necla Karahalil'in Yemek Yaptığı Anları Paylaşmalara Doyamadı!

Yepyeni bir aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz sevdiceği Necla Karahalil'in memleketine gitti. Sabah el ele dolaşan çiftimiz bu sefer de birlikte yemek pişirdi. Ünlü komedyen sevgilisini paylaşmalara doyamadı.