Kaya Çilingiroğlu'nun Pozuna Kayıtsız Kalamadı: Hülya Avşar'ın Eski Eşine Yaptığı Yorum Kahkaha Tufanı Yarattı
Kaya Çilingiroğlu'nun Pozuna Kayıtsız Kalamadı: Hülya Avşar'ın Eski Eşine Yaptığı Yorum Kahkaha Tufanı Yarattı
Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun son pozuna kayıtsız kalamadı. Avşar'ın eski eşinin fotoğrafına yaptığı yorum görenleri kahkahaya boğdu.
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Gerek verdiği cesur pozlar gerekse iddialı açıklamaları ile magazin gündeminin sık sık konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Hülya Avşar özel hayatı ile de sık sık gündemimize düşüyor tabii. Hatırlarsanız ünlü isim 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile dünyaevine girmiş ve 2000'li yılların en konuşulan çifti olmuşlardı.
Herkesin imrenerek baktığı Avşar ve Çilingiroğlu çifti bir gece Çilingiroğlu'nun "Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?" gafından sonra boşanmıştı hatırlarsanız.
Evlenmeleri de boşanmaları da ayrı olay olan çiftin o günden sonraki her iletişimi gündem oldu biliyorsunuz ki. İkili iletişimi hiç kesmediği gibi Hülya Avşar'ın zaman zaman Kaya Çilingiroğlu'na yaptığı yorumlar da hep çok konuşuldu.
Eski kocasını ara ara yoklayan Hülya Avşar bu sefer de Kaya Çilingiroğlu'nun son postuna kayıtsız kalamadı.
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Gelin önce Kaya Çilingiroğlu'nun son paylaşımına bakalım 👇🏻
Şimdi de Hülya Avşar'ın görenleri kahkahaya boğan o yorumuna 👇🏻
Siz Hülya Avşar'ın yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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