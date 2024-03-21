Kaşla Göz Arasında Evlenmişti: Bebeğini Kucağına Almaya Gün Sayan Gonca Vuslateri'nin Düğün Tarihi Belli Oldu!
Kaşla Göz Arasında Evlenmişti: Bebeğini Kucağına Almaya Gün Sayan Gonca Vuslateri'nin Düğün Tarihi Belli Oldu!
Kızına yedi aylık hamile ünlü oyuncu Gonca Vuslateri bebeğin babası ile kaşla göz arasında evlenmişti. Vuslateri'nin düğün tarihi de sonunda belli oldu!
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Yalan Dünya dizisindeki "Vasfiye" karakteri ile hafızalarımıza kazınan Gonca Vuslateri'ni mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu hem sivri dili hem de meşhur had bildirmeleri ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Şimdilerde YouTube'daki "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programı ile öne çıkan ünlü oyuncu 7 aylık da hamile biliyorsunuz ki. Vuslateri, bir zamanlar anne olmak istemediğini açıklasa da "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum." sözleriyle hamileliğini duyurmuş ve herkesi de şaşırtmıştı.
Tabii Vuslateri'nin hamilelik haberinden sonra bebeğin babası da merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu ise bebeğinin babasının yalnızca sektörden olmadığını ve muhteşem biri olduğunu söylemekle yetinmişti.
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"Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik." diyen Gonca Vuslateri'nin düğün tarihi ise geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz programında duyuruldu.
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Ünlü oyuncu "Düğün olacak mı?" sorusuna "Çocuğumu kucağıma alayım Eylül - Ekim gibi hep beraber göbek atacağız" diyerek müjdeli haberi de vermiş oldu!
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