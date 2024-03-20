Özlem Öz Şirketine Kayyım Atanan Bünyamin Ergün'ün İntihar Haberiyle İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı!

Dilan Polat davasından sonra hakkında soruşturma açılan ailelerden bir tanesi de Tayyargiller olmuştu. Geçtiğimiz gün Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün'ün intihar ettiği haberleri gündeme düşmüştü. Özlem Öz'den Ergün ile ilgili ilk açıklama geldi.