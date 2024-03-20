Özlem Öz Şirketine Kayyım Atanan Bünyamin Ergün'ün İntihar Haberiyle İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı!
Özlem Öz Şirketine Kayyım Atanan Bünyamin Ergün'ün İntihar Haberiyle İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı!
Dilan Polat davasından sonra hakkında soruşturma açılan ailelerden bir tanesi de Tayyargiller olmuştu. Geçtiğimiz gün Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün'ün intihar ettiği haberleri gündeme düşmüştü. Özlem Öz'den Ergün ile ilgili ilk açıklama geldi.
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Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü mutlaka duymuş ya da görmüşsünüzdür. Ünlü fenomenler, Dilan Polat davasından sonra mercek altına alınmışlardı.
Sosyal medya paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı mercek altına alınan çifte haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma açılmış ve yurt dışı yasağı getirilmişti. Aynı zamanda Tayyargiller olarak da bilinen fenomenlerin tüm mal varlıklarına da el konulmuştu.
Biliyorsunuz ki açılan soruşturmalardan sonra Tayyargillerin şirketine kayyım olarak Bünyamin Ergün atanmıştı. Geçtiğimiz gün, Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün şirketlerine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün'ün intihar ettiği haberi gündemde detaylı bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız.
Ergün'ün İstanbul Başakşehir'deki evinde "Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım" notunu bırakarak intihar ettiği söylenmişti.
Özlem Öz'den intihar eden Bünyamin Ergün ile ilgili ilk açıklama geldi! Özlem Öz'ün konu hakkındaki sert açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu.
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Öz, intihar eden görevliyi daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını söyleyerek ailesine baş sağlığı diledi. Ünlü fenomen "bu yaşadığımız ilk algı operasyonu değil" diyerek çıkan haberlerin ailesi üzerinden yapılan bir yalan haber olduğunu da iddia etti. İşte Özlem Öz'ün açıklaması 👇🏻
Siz Özlem Öz'ün Bünyamin Ergün hakkındaki açıklamasını nasıl buldunuz? Sizce de çıkan haberler aile üzerinde bir algı operasyonu olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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