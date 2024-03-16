İşte Benim Stilim'le Tanınan ve Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Geçiren Doruk Doğrusöz'ün Son Hali Şoke Etti!
İşte Benim Stilim'le Tanınan ve Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Geçiren Doruk Doğrusöz'ün Son Hali Şoke Etti!
Cinsiyet geçiş operasyonuyla Doruk olan Neslihan Doğrusöz'ün son hali yine ve yeniden gündem oldu. Doğrusöz'ün son hali görenleri şoke etti!
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İlk olarak İşte Benim Stilim yarışmasında gördüğümüz Neslihan Doğrusöz'ü mutlaka tanıyanlarınız vardır. Güzelliği ile yarışmada çok beğenilen Doğrusöz'ün hayali 5 yaşından beri yanlış olduğunu düşündüğü bedeninden kurtulmaktı aslında!
Hayallerini gerçekleştiren Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek karşımıza Doruk Doğrusöz olarak çıktı.
Doruk Doğrusöz, geçirdiği ameliyat sonrasında yakışıklılığı ile uzun süre de gündemden düşmedi. Tabii ünlü ismin Sevda Demirel ile yaşadığı aşk da çok konuşuldu!
Ameliyat olduğu günden bu yana görüntüsü sık sık değişen Doruk Doğrusöz'ün son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu!
İşte Doğrusöz'ün görenleri şoke eden son hali!
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Siz Doruk Doğrusöz'ün son halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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