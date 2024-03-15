Geçtiğimiz Yıl Bülent Şakrak'la 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Ceyda Düvenci Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Geçtiğimiz Yıl Bülent Şakrak'la 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Ceyda Düvenci Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Kaynak: https://www.haberturk.com/ceyda-duven...
Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.
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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Düvenci ve Şakrak çifti hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımları ile birçok kişiyi imrendiren bir mutlu aile tablosu çiziyorlardı.
Herkes tarafından örnek gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ilişkisine nazar mı değdi bilmiyoruz ama ünlü ikili geçtiğimiz yıl tek celsede 8 yıllık evliliklerini sonlandırdılar.
Boşandıktan sonra Sibel Arna'nın programına konuk olan Ceyda Düvenci, "Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım." diyerek aşka kapılarını kapatmadığını da açıklamıştı hatırlarsanız.
Habertürk'ün haberine göre yeni aşklara yeşil ışık yakan Ceyda Düvenci'nin radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!
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Bakalım çiçeği burnunda çiftimizi ilk ne zaman birlikte göreceğiz! Siz Ceyda Düvenci'nin yeni aşkı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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