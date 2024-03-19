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Orda Olmak İçin Neler Verilmez: Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu ve Demet Evgar "Bahar Gecesi" İçin Buluştu!

Orda Olmak İçin Neler Verilmez: Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu ve Demet Evgar "Bahar Gecesi" İçin Buluştu!

Sezen Aksu Bahar Dizi
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
20.03.2024 - 01:52

Türkiye'nin sevilen sanatçıları Demet Evgar, Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu son dönemlerde reytingleri sallayan Bahar dizisini izlemek için buluştu.

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Ekran karşısına çıktığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Bahar dizisini mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.

Ekran karşısına çıktığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Bahar dizisini mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.

Demet Evgar'ın yıllar sonra ekranlara geri dönmesini sağlayan Bahar, hem konusu hem oyuncuları ile oldukça revaçta biliyorsunuz ki.

Demet Evgar'ın yıllar sonra ekranlara geri dönmesini sağlayan Bahar, hem konusu hem oyuncuları ile oldukça revaçta biliyorsunuz ki.

İzleyiciyi her bölümüyle ekran başına kitlemeyi başaran Bahar, gönüllerde adea taht kurmuş durumda desek yeri!

İzleyiciyi her bölümüyle ekran başına kitlemeyi başaran Bahar, gönüllerde adea taht kurmuş durumda desek yeri!

Türkiye'nin sevilen sanatçıları Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu, Demet Evgar ile "Bahar gecesi" için buluştu! Evgar ve Aksu ile birlikte fotoğraf paylaşan Emel Müftüoğlu, paylaşımına "Bu gece bahar gecesi yaptık" notunu düştü.

Türkiye'nin sevilen sanatçıları Emel Müftüoğlu ve Sezen Aksu, Demet Evgar ile "Bahar gecesi" için buluştu! Evgar ve Aksu ile birlikte fotoğraf paylaşan Emel Müftüoğlu, paylaşımına "Bu gece bahar gecesi yaptık" notunu düştü.

Muhteşem üçlü buluşmasına sosyal medya kullanıcılarından da birçok tepki geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Muhteşem üçlü buluşmasına sosyal medya kullanıcılarından da birçok tepki geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar'ın buluşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻

Siz Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu ve Demet Evgar'ın buluşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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